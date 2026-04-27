Dans un contexte de faible employabilité, le salon "Jeunes d'Avenir", consacré aux 16-30 ans, est organisé le 29 avril au Double Mixte à Villeurbanne.

Le salon "Jeunes d'Avenir" fait son retour dans la région lyonnaise. Destiné aux 16-30 ans, l'évènement aura lieu ce mercredi 29 avril au Double Mixte à Villeurbanne. L'année dernière, 11 000 offres d'emploi étaient proposées, réparties ainsi : 44 % de CDI, 19 % d’alternance, 15 % de formation et 11 % de CDD. Selon le Progrès, 4 300 jeunes s'étaient déplacés et 130 entreprises partenaires avaient fait le déplacement. A noter que 71 % des visiteurs étaient originaires des Quartiers prioritaires de la ville (QPV).

Ce salon s'inscrit dans un contexte où l'emploi s'avère tendu pour les jeunes, le chômage des 15-24 ans a oscillé entre 17 % et 21,5 % depuis 2023. Cette hausse devrait ainsi continuer cette année, portée par une faible création d'emplois et une diminution des aides publiques.

Pour cette édition, une centaine d'exposants est attendue. Pour rappel "Jeunes d'Avenir" possède également une plateforme de recrutement où 32 000 offres sont proposées dans le Rhône.

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