Shopping fête des mères à Lyon

Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

Sac baba chic

Sac à tout faire

Aussi chic que pratique, ce sac ultra résistant vous rendra bien des services. Selon la taille que vous choisirez, vous pourrez y glisser tous vos accessoires, votre ordinateur, vos courses, vos affaires de plage… Fabriqué à partir de filets de pêche et de cordes récupérés dans les océans, il arbore gaiement ses rayures bayadères et s’envisage avec n’importe quelle tenue. Un indispensable pour l’été !

Sac baba chic – À partir de 37 euros.

Chez Faust – 21, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Bougie cœur

Bougie poétique

Mêlant ses souvenirs d’enfance et le design scandinave, Frédérique fabrique à la main de jolies bougies dans son atelier parisien. Selon son inspiration, elle les orne de nuages, d’oiseaux, d’étoiles ou encore de cœurs… Poétique, délicate, cette bougie trident en forme de bougeoir décorera avec élégance votre intérieur et illuminera vos soirées d’une douce lumière.

Bougie cœur – 55 euros.

Émile et Suzanne – 39, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Broche Mama Bird © Majaphotographie.fr

Bijou pimpant

Boule Coco, c’est une nouvelle boutique atelier qui regorge d’idées cadeaux inspirantes, de la papeterie japonaise aux bijoux, en passant par les chaussettes pailletées et savons rigolos. Fabriquée à la main par Hélène, la maîtresse des lieux, cette broche en laiton brossé donnera une touche élégante et joyeuse à chacune de vos tenues.

Broche Mama Bird – 25 euros.

Boule Coco – 36, rue Franklin, Lyon 2e

Tee-shirt Jolie Fenotte

Culture lyonnaise

100 % fabriqué en France, ce tee-shirt ravira toutes les mamans, lyonnaises ou non. Imaginé et imprimé au sein même de la boutique atelier Tribu des gones, son graphisme exclusif Jolie Fenotte peut s’accompagner de la personnalisation de votre choix. Chic et orignal, il se décline en bleu marine, blanc, gris et rouge.

Tee-shirt Jolie Fenotte – À la française – 37 euros.

Tribu des gones – 22, rue saint Jean, Lyon 5e

Socquettes Cotélac X Atelier St Eustache

Raffinée jusqu’au bout des pieds

Issues d’une heureuse collaboration entre Cotélac et la marque lyonnaise Atelier St Eustache, ces chaussettes seront la touche originale et chic de votre tenue. Texture aérienne, motifs poétiques, elles rassemblent l’ADN des deux marques, à savoir le souci du raffinement, du détail parfait, du textile qui raconte une histoire…

Socquettes Cotélac X Atelier St Eustache – 27 euros.

Cotélac – 9, place Bellecour, Lyon 2e

Coffret Dewy Days Ahead

Trio gagnant

Spécialement imaginé pour la fête des mères, ce coffret de la marque Fresh vous donnera envie de prendre soin de vous. Nettoyant visage, toner, crème hydratante… ces trois soins au doux parfum de rose seront l’occasion d’instaurer une routine bien-être quotidienne, pour une peau fraîche, éclatante et repulpée.

Coffret Dewy Days Ahead – 58 euros.

Disponible chez sephora.fr, notino.fr et sur fresh.com

Eau de parfum Warni Warni

Parfums responsables

Lémamas, concept store pour toute la famille (décoration, papeterie, accessoires, vaisselle, livres…), met en avant des marques engagées et de petits créateurs talentueux, comme Maison Matine, qui propose une gamme de parfums créatifs et responsables fabriqués en France (Warni Warni, Bain de midi, Poom Poom et Avant l’orage).

Eau de parfum Warni Warni, 50 ml – 60 euros.

Lémamas – 16, cours Lafayette, Lyon 3e

Atelier Milo © Le bon cliché

La main à la pâte

Si pour la fête des mères, vous êtes tenté par une activité créative, n’hésitez pas à réserver un atelier café céramique proposé par l’atelier Milo. Le principe : vous choisissez une pièce de céramique existante – coquetier, soliflore, mug, cache-pot, vase… – que vous peignez tout en sirotant la boisson de votre choix. Dessins, rayures, mots inspirants… Laisser libre cours à son imagination est vivement recommandé !

Atelier café céramique de 2 heures – À partir de 25 euros par personne (le prix dépend de la pièce choisie) hors boisson. Accessible dès 7 ans.

Atelier Milo – 13, rue du Plat, Lyon 2e