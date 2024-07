Shopping estival dans les boutiques lyonnaises

La sélection de Lyon Capitale

Coussin écoresponsable

Petits Cadors, c’est une marque française qui imagine et fabrique toutes sortes de jolis coussins avec un objectif : améliorer le confort de nos têtes, que ce soit à la maison ou lors de nos escapades. Équipé d’un clip pour éviter qu’il ne tombe, le modèle Isidor vous permettra, enfin, de bien dormir en voiture. Moelleux à souhait, il est garni de flocons légers issus de plastique recyclé, récupéré dans les cours d’eau.

Oreiller de voiture Isidor – 49 €.

Le Biocal – 24, rue Paul-Verlaine, Villeurbanne

Réussir votre spritz

Festif, rafraîchissant, le spritz s’impose comme le cocktail incontournable de vos soirées d’été. Si vous voulez être sûr de le doser à la perfection, optez pour cette pimpante carafe : les ingrédients et leur quantité sont directement imprimés dessus. Pour 4, 6 ou 8 cocktails.

Carafe à spritz Cookut – 29,90 €.

La p’tite cocotte – 7, rue Victor-Fort, Lyon 4e

Culinarion – 77, avenue des Frères-Lumière, Lyon 8e

Bougies artisanales

Fabriquées à Charroux dans l’Allier, ces bougies en cire minérale recyclée éloigneront les moustiques durant toutes vos soirées d’été. Disponibles en neuf coloris – rouge, rose, jaune, violet, bleu, vert… –, elles diffusent, de leur joli pot en terre cuite, leurs douces senteurs de citronnelle, et sont la garantie de moments en plein air sereins et réussis.

Citronnelle Extérieure – 12 €.

Les Bougies de Charroux – 30, rue Saint-Jean, Lyon 5e

Pantalon 100 % made in France

Ce pantalon en MicroDenim lin pour homme ne ressemble à aucun autre. Fluide et légère, sa matière est aussi thermorégulatrice et apporte en été une agréable sensation de fraîcheur. Avec son cordon de serrage, sa coupe carotte mêle les styles casual et chic. Quant à sa fabrication, elle a lieu entièrement en France, de la culture du lin à la confection finale.

Joggjeans Lin 122N – 169 €.

Modetic – 63, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

Crème nomade

Comme tous les autres produits de la marque Comme Avant, ce stick solaire est solide, bio et fabriqué en France. Facile à glisser dans votre sac, il vous suit partout et vous protège des rayons du soleil, quel que soit le moment de la journée. Fabriqué à la main à partir d’une liste d’ingrédients courte, notamment l’huile de karanja aux vertus antioxydantes, ce stick plaît aussi pour son parfum ensoleillé et son confort d’application.

Crème solaire Monoï & Musc. SPF50 – 31,90 €.

Comme Avant – 7, rue Confort, Lyon 2e

Attache-jupette pour coquettes

Suzon & Suzette est une entreprise lyonnaise créée par Anne-Charlotte et Laetitia, à la fois amies et belles-sœurs, et toutes deux adeptes de la petite reine. Leur souhait : proposer des accessoires de vélo pratiques, esthétiques et engagés, entièrement fabriqués en France. Grâce à cet attache-jupette, conçu à partir de chutes de tissus, vous pourrez pédaler, en toute sécurité, quelle que soit votre tenue. Nouez l’élastique sous la selle autour de la barre, clipsez-le au milieu de votre jupe pour la transformer en short… Et le tour est joué !

Attache-jupette Suzon & Suzette – 14,90 €.

www.suzon-suzette.fr

Maillot pour toutes

Maline Bodywear est une marque lyonnaise écoresponsable qui prône le “body positive” et l’inclusivité, en proposant un large spectre de tailles et de modèles. Dans leur nouvelle collection Tropicale, craquez pour le haut de maillot de bain Dune. Son originalité ? On peut choisir de le porter comme un crop top, et d’arborer son joli décolleté assorti d’une torsade devant ou dans le dos.

Haut de maillot Dune – 55 €.

maline-bodywear.fr

Utile et esthétique

Lignes pures, design authentique, cette planche en chêne avec insert en noyer a été fabriquée à la main par Coralie, tourneuse sur bois et ébéniste, dans son atelier lyonnais. Son bois écoresponsable provient de forêts de la région Auvergne-Rhône-Alpes respectueuses d’une gestion durable, et sa finition est à base d’huile alimentaire. À utiliser en déco dans votre cuisine, pour découper vos aliments ou présenter vos apéritifs d’été.

Planche à découper en chêne et noyer – 75 €.

www.coralielbwood.fr