Un randonneur parti de Lyon samedi 29 juin a disparu dans les hauteurs du massif de Belladonne, à proximité de Grenoble.

Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a lancé un appel à témoins en Isère suite à la disparition inquiétante de Michel Colrat. Ce randonneur parti en balade dans le massif de Belledonne n'a plus donné signe de vie depuis samedi.

Le randonneur a disparu samedi vers 16 heures

Le 29 juin, Michel Colrat, originaire de Lyon, a pris un covoiturage BlaBlaCar en direction de Tencin, près de Grenoble. Une fois sur place, il est parti seul en randonnée pédestre avant de disparaître aux alentours de 16 heures. Sa dernière position connue est au abord du Pichat, lieu-dit dominant le château de Monteynard.

Le randonneur est un homme plutôt mince et longiligne faisant 1m81 et pesant 65 kilos. Il a les cheveux gris et la tenue qu'il portait au moment de sa disparition reste inconnue. Les gendarmes de Haute Montagne appellent ainsi toute personne susceptible de fournir des informations sur sa localisation à se manifester. Si vous avez des renseignements, contactez les enquêteurs au 04 76 77 57 70.

