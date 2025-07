Notre sélection dans les boutiques lyonnaises.

Couverts nomades

Fourchette, cuillère, couteau et même baguettes pour les adeptes des saveurs asiatiques… Bien emballé dans son étui léger, ce set de couverts réutilisables vous accompagnera dans tous vos pique-niques estivaux. Leur originalité : ils sont fabriqués à partir de déchets de fibres de bois et d’huile de restaurant recyclée. Disponible en neuf coloris.

Binikit – 6,90 euros.

Au Vieux Campeur – 43, 62 et 70, cours de la Liberté, Lyon 3e

Pause fraîcheur

Dans cette jolie pochette éco-conçue, vous trouverez de quoi préparer 16 litres d’infusion glacée, à choisir parmi huit parfums aux noms évocateurs : Bali, Happy Green, Passion Framboise, Blossom Season… Idéal pour une pause désaltérante et rafraîchissante, à n’importe quel moment de la journée.

Pochette Sunrise – 28 euros.

Dammann Frères – 5, rue Confort, Lyon 2e ou 82, avenue des Frères-Lumière, Lyon 8e

Maillot éthique

Tissu doux, attaches réglables, bonnets et bretelles amovibles… Ce bikini affiche un imprimé coloré et joyeux réalisé par l’artiste Grems et la marque de bain Guillermina Baeza. À dénicher parmi la belle sélection de vêtements durables et éthiques proposée dans la boutique SKFK, fraîchement rénovée.

Bikini Aizkorri – 89 euros.

SKFK – 2, rue du Plâtre, Lyon 1er

Éveil des sens

Créé il y a 5 ans, l’Atelier Parfum se positionne en tant que haute parfumerie accessible et responsable. Bonne nouvelle : la marque vient tout juste d’ouvrir sa première boutique lyonnaise. Sur place, craquez pour cette brume corps et cheveux aux senteurs estivales de citronnier, ylang-ylang, vétiver… La promesse d’un voyage olfactif empreint de fraîcheur et d’énergie.

Brume parfumée corps et cheveux Hot Splash – 29 euros.

L’Atelier Parfum – 49, rue de la République, Lyon 2e

Tee-shirt durable

En coton 100 % biologique certifié GOTS, ce tee-shirt a été imaginé, dessiné et brodé en France. On apprécie son clin d’œil à la célèbre boisson italienne qui plaira aussi bien aux jeunes qu’aux moins jeunes. Un tee-shirt éthique et humoristique, à choisir parmi tous les trésors tendance proposés dans les boutiques Rose.

Tee-shirt homme Limoncello – 29,90 euros.

Rose – 4bis, rue Jarente, Lyon 2e ou 27, rue Cuvier, Lyon 6e

Tenue estivale

Marque française de prêt-à-porter féminin à la fois chic et bohème, La Petite Étoile vient d’ouvrir sa première boutique lyonnaise. Tout en coton doublé, cette combi-short deviendra vite un indispensable de votre vestiaire estival. On aime sa douce couleur écrue, sa délicate broderie anglaise, son effet texturé, mais aussi son côté pratique avec des bretelles ajustables et une fermeture invisible sur le côté.

Combi-short Louison – 109 euros.

La Petite Étoile – 6, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Bijou unique

Savoir-faire artisanal, créations uniques… Mon Bijou Perso crée des bijoux personnalisés dans son atelier lyonnais. Un prénom, une date précieuse, un mot doux… À vous de choisir ce que vous souhaitez voir figurer sur le jeton. Quant au cordon, il est disponible en une multitude de coloris, du bleu royal au bronze, en passant par le rouge ou encore le parme.

Bracelet cordon jeton personnalisé – 29 euros.

www.monbijouperso.fr