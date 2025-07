En 2022, le festival Entre Rhône et Saône avait réuni entre 40 et 50 000 visiteurs. © Olivier Chassignole – Ville de Lyon

Du 27 au 29 juin, le festival Entre Rhône et Saône a rassemblé près de 35 000 personnes à Lyon.

Sous un soleil estival, la 4e édition du festival Entre Rhône et Saône a transformé Lyon en véritable scène à ciel ouvert durant trois jours. Du 27 au 29 juin, la Ville a mis à l’honneur ses deux fleuves à travers plus de 300 animations gratuites, mêlant spectacles vivants, activités nautiques, concerts, balades fluviales et ateliers de sensibilisation à l’environnement. Au total, près de 35 000 personnes se sont rassemblées tout au long du weekend. C'est moins que pour la première édition, en 2022, où entre 40 000 et 50 000 personnes avaient fait le déplacement.

Moment emblématique du week-end, La Mâchecroute, créature fantastique signée Planète Vapeur, a attiré 14 000 spectateurs sur les berges du Rhône en deux soirs. Les guinguettes de la Guillotière n’étaient pas en reste, réunissant 6 000 personnes chaque soir dans une ambiance festive et musicale.

Le festival a également misé sur l’expérience collective avec un banquet géant réunissant 2 500 convives autour de 500 kg de fruits et légumes. Les plus téméraires ont testé la baignade dérivante sur le Rhône, tandis que 3 500 personnes ont profité des activités nautiques à Confluence.

Audrey Hénocque, adjointe au maire de Lyon, salue "un festival qui incarne l’ambition de Lyon de célébrer ses cours d’eau tout en sensibilisant à leur préservation". Rendez-vous est déjà pris pour 2026.