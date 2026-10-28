Aides aux commerçants : la Ville de Lyon prolonge les terrasses jusqu’au 30 novembre

Après les dégradations et pillages commis en marge des manifestations des 17 et 24 octobre, la Ville de Lyon prolonge exceptionnellement les terrasses jusqu’au 30 novembre.

Après avoir annoncé plusieurs mesures pour venir en aide aux commerçants ayant subi des dégradations et des pillages en marge des manifestations des 17 et 24 octobre, la Ville de Lyon indique ce mercredi 28 octobre prolonger exceptionnellement les terrasses sur stationnement jusqu’au 30 novembre, alors que la période d'exploitation devait se terminer ce samedi 31 octobre. Cette mesure concerne 1 800 professionnels lyonnais.

Pour rappel, les redevances d’occupation commerciale du domaine public n’augmenteront pas en 2027, contrairement à la revalorisation annuelle habituellement appliquée. Par ces mesures, l’objectif de la Ville de Lyon est de "préserver l’activité commerciale ainsi que de favoriser le maintien de commerces vivants et attractifs dans l’ensemble des arrondissements lyonnais", écrit-elle dans un communiqué.

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