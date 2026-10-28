Actualité

Aides aux commerçants : la Ville de Lyon prolonge les terrasses jusqu’au 30 novembre

  • par C.M.

    • Après les dégradations et pillages commis en marge des manifestations des 17 et 24 octobre, la Ville de Lyon prolonge exceptionnellement les terrasses jusqu’au 30 novembre.

    Après avoir annoncé plusieurs mesures pour venir en aide aux commerçants ayant subi des dégradations et des pillages en marge des manifestations des 17 et 24 octobre, la Ville de Lyon indique ce mercredi 28 octobre prolonger exceptionnellement les terrasses sur stationnement jusqu’au 30 novembre, alors que la période d'exploitation devait se terminer ce samedi 31 octobre. Cette mesure concerne 1 800 professionnels lyonnais.

    Pour rappel, les redevances d’occupation commerciale du domaine public n’augmenteront pas en 2027, contrairement à la revalorisation annuelle habituellement appliquée. Par ces mesures, l’objectif de la Ville de Lyon est de "préserver l’activité commerciale ainsi que de favoriser le maintien de commerces vivants et attractifs dans l’ensemble des arrondissements lyonnais", écrit-elle dans un communiqué.

    Lire aussi : Pillages à Lyon : 307 commerces dégradés depuis le 17 octobre, la CCI tire la sonnette d’alarme

    à lire également
    Près de Lyon : une épicerie braquée en pleine nuit, le tiroir-caisse dérobé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Aides aux commerçants : la Ville de Lyon prolonge les terrasses jusqu’au 30 novembre 16:48
    Près de Lyon : une épicerie braquée en pleine nuit, le tiroir-caisse dérobé 16:38
    L’arrêté anti-expulsion polémique de Saint-Denis relance le débat dans la métropole de Lyon
    Isère : La France insoumise organisera une réunion publique à Fontaine le 30 octobre en vue de l'élection présidentielle 15:59
    Deliveroo révèle les restaurants lyonnais préférés des Français en 2026 15:15
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Bron : la route de Genas bloquée après une fuite de gaz, vingt soldats du feu dépêchés sur place 14:24
    d'heure en heure
    Ain : Grand Bourg Agglomération renouvelle son partenariat pour les services aux familles jusqu’en 2030 13:46
    Restos du coeur
    Drôme : les dons aux Restos du Cœur en baisse, les associations face aux difficultés financières 12:58
    Lyon : une compagnie aérienne low-cost lance une nouvelle ligne directe vers Varsovie 12:20
    Violences à Rillieux-la-Pape : le maire dénonce des faits "inacceptables" après l’interpellation de trois mineurs 11:44
    Lyon : la venue du député Raphaël Arnault dans une salle municipale du 8e arrondissement fait polémique 10:53
    Daniel Valero©TRISTAN PARET (1)
    Daniel Valéro renonce à la présidence du Département du Rhône 10:10
    Drôme : plus de 7 millions d'euros récoltés au Loto pour restaurer les forêts incendiées à Die 09:36
    Dans les coulisses d'Equita Lyon : comment les chevaux s’adaptent à leur nouvel environnement 09:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut