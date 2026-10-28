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Mairie de Villeurbanne. (Image d’illustration) @WilliamPham

Villeurbanne : il remporte 500 000 euros avec un ticket à gratter pendant sa pause déjeuner

  • par LR

    • Un homme a remporté la somme de 500 000 euros grâce à un ticket Cash acheté dans un bureau de tabac de Villeurbanne. Un gain qui devrait lui permettre de devenir propriétaire.

    Une pause déjeuner peu parfois rapporter gros. Le 22 septembre dernier, un homme a remporté 500 000 euros en grattant un ticket Cash acheté au tabac presse Le République, situé cours Émile-Zola à Villeurbanne, rapportent nos confrères du Progrès.

    Après avoir échangé avec son épouse sur la cagnotte de 130 millions d'euros de l'Euromillions, le joueur avait décidé de tenter sa chance en validant une grille et en achetant un ticket à gratter. Installé au soleil, il découvre alors que le numéro 31 lui permet de décrocher le gros lot.

    Selon la FDJ, ce gain devrait lui permettre de concrétiser son projet d'achat immobilier. Les 500 000 euros lui ont été versés le 28 septembre.

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