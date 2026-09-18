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Une employée d'un magasin Lidl de Vaulx-en-Velin violemment agressée par huit femmes. (@Photo d'illustration)
Une employée d’un magasin Lidl de Vaulx-en-Velin violemment agressée par huit femmes. (@Photo d’illustration)

Isère : l’enseigne Lidl va s’installer à la Caserne de Bonne d’ici fin 2027

  • par LR

    • Le groupe Mercialys a annoncé le 15 septembre que l’enseigne Lidl allait ouvrir un magasin au centre commercial de la Caserne de Bonne à Grenoble (Isère), dont il est propriétaire, d’ici la fin d’année 2027.

    Forte de 32 magasins dans l’Isère, l’enseigne de supermarchés Lidl s’agrandit un peu plus. Un nouveau magasin va en effet voir le jour à Grenoble d’ici la fin d’année 2027. C’est le groupe Mercialys qui a dévoilé ce nouveau projet le 15 septembre dernier puisque l’enseigne prendra ses quartiers au sein du centre commercial de la Caserne la Bonne, dont il est propriétaire.

    Un vaste chantier s’apprête à commencer au centre commercial, après plusieurs années compliquées. Le futur magasin sera situé en face de l’enseigne Monoprix. D’autres magasins, dont on ignore encore les noms, devraient venir compléter l’offre prochainement.

    Implantée en France depuis 1989, l’enseigne LIDL connaît une croissance fulgurante et se positionne comme l’une des championnes du hard discount. Elle a depuis fait évoluer son modèle vers un format de supermarché de proximité plus généraliste. Aujourd’hui, l’enseigne compte 1 630 magasins en France.

    Lire aussi : À Louhans, Lidl mise sur le grand format et le photovoltaïque

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