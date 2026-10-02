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Laurent Wauquiez, conseiller spécial à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Fabrice Pannekoucke, président de la Région. (Clemence Margall)
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Le rôle toujours très spécial de Laurent Wauquiez à la Région

  • par Paul Terra

    • Si Laurent Wauquiez ne préside plus la Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis deux ans, il reste toujours très présent. Trop pour son opposition qui estime qu’il contourne la loi sur le non-cumul des mandats.

    Les élèves du lycée Pierre-Termier ont eu droit à la visite de Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez pour leur rentrée. Les deux élus présentaient les moyens mis en place par la Région pour interdire les téléphones portables dans l’enceinte des établissements scolaires dont elle a la compétence. Sur le terrain, comme souvent, difficile de savoir qui est le président de la Région et qui n’est qu’un simple conseiller spécial. Ce numéro de duettiste s’étire depuis que Laurent Wauquiez a abandonné la présidence de la Région en juin 2024 pour se conformer à la loi sur le non-cumul des mandats après son retour à l’Assemblée nationale. Le 8 septembre au lycée Jean-Paul Sartre, il présentait toujours avec Fabrice Pannekoucke leur plan de responsabilisation qui projette de “faire accomplir une activité utile, encadrée et éducative, afin qu’il comprenne concrètement les conséquences de son acte” à un élève qui commettrait des dégradations dans son établissement. Plus tôt dans l’été, avec son rôle de conseiller spécial, Laurent Wauquiez, sans Fabrice Pannekoucke, livrait trois climatiseurs à l’hôpital de Vienne.

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