Alors que la sécheresse atteint des niveaux historiques en France, Eau du Grand Lyon appelle les habitants de la métropole à poursuivre leurs efforts pour réduire la consommation d’eau.

La sécheresse actuelle rappelle que l’eau n’est pas une ressource inépuisable. Alors que septembre touche à sa fin, plusieurs milliers de Français dépendent encore de camions-citernes pour leur alimentation en eau. Dans le Rhône, 44 communes restent placées en situation de crise, le niveau d’alerte le plus élevé.

19 litres d’eau économisés chaque jour

À l’échelle du territoire, les perspectives inquiètent également. "La sécheresse que nous avons vécue cet été nous pousse à agir, chacun à notre échelle", estime la présidente d'Eau du Grand Lyon. Selon les recherches menées sur la ressource en eau, le débit du Rhône pourrait diminuer de 20 % en période estivale d’ici 2050. Pour limiter la pression sur la ressource, l'organisme public encourage ainsi les habitants à adopter des gestes simples au quotidien. La métropole a déjà réduit sa consommation d’eau potable, passée de 75 à 73,5 millions de m³ entre 2019 et 2025. Elle vise désormais une baisse de 15 % d’ici 2035.

La nouvelle campagne de sensibilisation d'Eau du Grand Lyon

L’objectif peut notamment passer par une économie de 19 litres d’eau par jour et par personne. Prendre une douche de cinq minutes plutôt qu’un bain permettrait d’économiser environ 100 litres. Couper le robinet pendant le brossage des dents permet d’éviter près de 20 litres par brossage. La réparation d’un robinet qui fuit peut, elle, préserver jusqu’à 100 litres par jour. Des mousseurs peuvent également réduire le débit des robinets de moitié, sans perte de confort. "Économiser l'eau aujourd'hui, c'est protéger notre ressource pour demain", appuie Laurence Croizier, Présidente d'Eau du Grand Lyon. Face à une ressource qui se raréfie, les économies réalisées au quotidien doivent désormais s’inscrire dans la durée.

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