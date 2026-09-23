Lyon : pour lutter contre le gaspillage, les HCL lancent l’initiative Éco’Resto dans les restaurants du personnel

Le dispositif Éco’Resto permet aux professionnels et étudiants des Hospices civils de Lyon d’acheter, à des tarifs réduits, des produits alimentaires qui n’ont pas été consommés.

À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, les Hospices civils de Lyon (HCL) lancent Éco’Resto, une initiative solidaire permettant aux professionnels et étudiants des HCL d’acheter à des tarifs réduits (entre 40 et 60 % moins chers) des produits alimentaires qui n’ont pas été consommés.

Lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire

Chaque année, ce sont près de 800 tonnes de nourriture qui sont gaspillées au sein des HCL, qu’il s’agisse des repas destinés aux patients ou de ceux servis dans les restaurants du personnel. Selon un audit réalisé dans plusieurs services témoins de court séjour, les patients ne consommeraient que 62 % de leur plateau-repas. Cela s’explique notamment par le fait que les portions servies sont souvent supérieures aux besoins des patients.

Mais l’initiative est double : lutter contre le gaspillage et répondre aussi aux situations de précarité alimentaire rencontrées par certains membres du personnel. L’offre permet ainsi aux professionnels et aux étudiants d’acheter des plateaux-repas de patients non distribués, reconditionnés en barquettes, ou des produits à date courte de consommation. Les produits sont proposés sans réservation, du lundi au vendredi, sur les horaires d’ouverture des restaurants du personnel. La présentation de la carte professionnelle ou étudiante HCL est toutefois obligatoire. L’offre intégrera dans un second temps les plats du jour non servis dans les restaurants du personnel.

Déploiement simultané et phase d'expérimentation

Le déploiement s’effectue par ailleurs de façon simultanée dans l’ensemble des restaurants, plutôt que sur un seul site pilote, afin de "garantir un accès équitable au dispositif pour tous les professionnels et étudiants, quel que soit leur lieu d’exercice", expliquent les HCL.

Éco’Resto reste une initiative expérimentale. Les effets vont en effet être mesurés afin d’en ajuster progressivement les modalités. Les HCL suivront, entre autres, le nombre de repas et de produits valorisés, les déchets évités, les économies réalisées ainsi que la satisfaction des équipes impliquées. Cette phase permettra également "d’identifier les évolutions nécessaires du dispositif" et de "préciser les modalités de développement de nouvelles formes de solidarité alimentaire, en lien étroit avec les représentants des facultés de santé et des instituts de formation", concluent-ils.

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