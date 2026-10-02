Lyon : la droite justifie son départ du conseil municipal et dénonce l’attitude de la majorité

Le conseil municipal de Lyon a tourné au fiasco ce vendredi 2 octobre. Plusieurs groupes d’opposition ont quitté la séance, provoquant son interruption. Lyon Ensemble et Cœur Lyonnais dénoncent l’attitude de l’exécutif de Grégory Doucet.

À Lyon, le conseil municipal s’est terminé plus tôt que prévu ce vendredi 2 octobre. Alors que la séance, commencée le 24 septembre, avait été prolongée ce vendredi matin en raison d’un ordre du jour trop chargé, plusieurs élus issus de l’opposition ont quitté l’hémicycle après des échanges tendus avec la majorité. Le quorum n’étant plus atteint, la séance a été interrompue.

Juste avant le départ des élus de droite, les débats ont été animés par la mobilisation des lycéens. Le maire a notamment rappelé à l’ordre Pierre Oliver, élu de Lyon Ensemble, puis s’est agacé face à Yann Cucherat, issu du groupe Cœur Lyonnais, qui dénonçait une opposition "trop souvent traitée avec mépris ou légèreté".

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"Le roi fut donc nu"

Pour Lyon Ensemble, la situation aurait été provoquée par le prolongement du conseil municipal. "Les élus du groupe "Lyon Ensemble" avec les élus "Cœur Lyonnais" et "Lyon Humaniste et Démocrate" ont fait preuve de responsabilité en étant présents ce qui a permis la tenue du conseil car sans leur présence, le quorum n’était pas atteint", affirme le groupe d’opposition.

Le groupe explique ensuite avoir décidé de quitter la séance après ce qu’il décrit comme des "outrances" de la part des élus de La France insoumise et un comportement "pas à la hauteur" du maire de Lyon, Grégory Doucet. Le départ des élus a empêché l’examen des derniers points inscrits à l’ordre du jour, à savoir un vœu, une motion et une question orale. "Et le roi fut donc nu", conclut Lyon Ensemble.

Grégory Doucet "a préféré mener une opération de communication à destination des lycéens"

De son côté, Cœur Lyonnais justifie également son départ par les conditions du débat. Le groupe assure vouloir continuer à travailler avec la majorité municipale, mais estime que cette collaboration doit se dérouler dans un cadre démocratique et respectueux. "Nous n’acceptons ni les silences répétés face à nos questions, ni les postures désinvoltes, ni le mépris à l’égard d’élus qui représentent près de la moitié des suffrages exprimés dans notre ville", affirme le groupe.

Les élus critiquent également l’absence de Grégory Doucet en début de séance, lui qui s’était rendu auprès des lycéens du lycée Ampère. "Il a préféré mener une opération de communication à destination des lycéens, orchestrée devant les médias, alors que cette rencontre aurait parfaitement pu être programmée à l’issue du conseil municipal", lâchent-ils. Cœur Lyonnais revient enfin sur l’attitude de La France insoumise par rapport à la mobilisation lycéenne. "Nous condamnons également l’absence de réaction du maire de Lyon face aux propos des élus de La France insoumise qui reviennent, en définitive, à justifier les violences".

Plus tôt dans la journée, le groupe Lyon Humaniste et Démocrate a demandé au maire de présider lui-même la prochaine conférence des présidents du conseil municipal.

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