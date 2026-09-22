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L’agence BNP Parisbas de la rue Philibert Laguiche, à Mâcon

Mâcon : la dernière agence BNP Paribas du centre-ville victime du grand plan de fermetures du groupe

  • Par Guillaume Lamy

    • La fermeture de l'agence BNP Paribas historique du centre-ville de Mâcon s'inscrit dans un vaste plan de restructuration du groupe bancaire.

    Le 25 septembre, l'agence BNP Paribas de la rue Philibert-Laguiche, installée dans le centre-ville de Mâcon depuis 1950, fermera définitivement ses portes. Son activité sera transférée à Charnay-lès-Mâcon, place Mommessin, dans un établissement présenté par la banque, comme plus moderne et mieux équipé notamment en matière de stationnement et d'accompagnement digital.

    Cette fermeture n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un mouvement de fond amorcé par le groupe bancaire à l'échelle nationale. Dès mars 2025, BNP Paribas avait annoncé son intention de fermer environ 500 agences d'ici 2030, soit près d'un tiers de son réseau alors composé d'environ 1 500 établissements. Le rythme de fermetures, jusque,-là d'une cinquantaine par an en moyenne, devait ainsi nettement s'accélérer à partir de septembre 2025 la direction privilégiant la mobilité interne pour les salariés concernés.

    Le directeur général Jean-Laurent Bonnafé avait justifié cette stratégie par l'évolution des habitudes de consommation bancaire la crise sanitaire ayant selon lui durablement renforcé le recours aux services à distance au détriment de la fréquentation des agences physiques.

    À Mâcon, ce contexte national se traduit concrètement. La banque avait déjà retiré son distributeur automatique de billets du centre-ville, un service désormais assuré par un automate Cash Services situé à environ 500 mètres près de l'agence Société Générale. Sur place, la nouvelle passe mal. Des clients ne cachaient pas leur agacement tandis que les commerçants de la rue Laguiche y voient un coup supplémentaire porté à l'attractivité déjà fragilisée du centre-ville.

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