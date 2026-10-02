Lyon : 138 personnes interpellées après une semaine de violences autour des lycées

Le parquet de Lyon a établi le bilan des affrontements qui ont marqué la semaine autour de la mobilisation lycéenne. 138 personnes, essentiellement mineures, ont été interpellées et placées en garde à vue.

Le parquet de Lyon indique ce vendredi 2 octobre, que 138 personnes, essentiellement mineures, ont été interpellées et placées en garde à vue, principalement pour des infractions de violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique, dégradations et dégradations par moyen dangereux du bien d’autrui, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens lors de manifestation sur la voie publique.

Ces violences sont intervenues après quatre journées de mobilisation dans les lycées de l’agglomération lyonnaise, marqués par des blocus, des dégradations et surtout par des affrontements avec les forces de l’ordre. Cinq personnes ont été blessées ce vendredi, dont un policier. La veille, 15 personnes l’avaient été. 13 d’entre elles étaient des forces de l’ordre.

Les casseurs tentent de piéger les CRS dans les rues du 6e arrondissement de Lyon.#Lyon #Blocus pic.twitter.com/1JJTdhOuPY — Lyon Capitale (@lyoncap) October 2, 2026

Au terme des investigations menées dans le cadre de ces différentes enquêtes, 13 mineurs ont été déférés devant le juge des enfants et 3 majeurs ont été déférés selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 27 mineurs et un majeur ont été poursuivis aux fins de comparaître ultérieurement devant la juridiction de jugement, 52 personnes ont fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites et 16 procédures ont donné lieu à un classement sans suite à l’issue d’investigations qui n’ont pas permis de caractériser suffisamment les infractions dont les personnes interpellées étaient suspectées.

Plusieurs gardes à vue ont été levées dans le cadre d’enquêtes dont les investigations nécessitent d’être poursuivies, indique le parquet de Lyon. Toutefois, d’autres sont toujours en cours en cette fin de semaine.

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"Ce sont des dégradations colossales"

À l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le bilan matériel est lourd. Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la Région, a estimé jeudi soir le montant des dégâts entre 25 et 30 millions d’euros. "Ce sont des dégradations colossales" a-t-il déclaré dans des propos rapportés par France 3. Il a également annoncé la préparation de 400 plaintes, afin de documenter les dégradations et les menaces visant notamment les agents des établissements. "Les casseurs devront payer (...) Il est hors de question que l’ensemble des élèves et des familles payent", a-t-il lâché.

Une reprise du mouvement pourrait se produire ce lundi 5 octobre. D’ici là, le week-end risque d’être chargé.

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