Métropole de Lyon : le métro D perturbé en soirée à partir de lundi, la deuxième phase de travaux lancée

À partir du 5 octobre et jusqu’à fin novembre, la ligne de métro D sera partiellement interrompue les lundis et mardis à partir de 21 h 20.

La deuxième phase de travaux débute. À partir de lundi prochain et jusqu’au 24 novembre, la ligne de métro D sera de nouveau partiellement interrompue à partir de 21 h 20 les lundis et mardis. La ligne circulera uniquement de Gare de Vaise à Saxe-Gambetta, tandis que les stations entre Garibaldi et Gare de Vénissieux ne seront plus desservies. Des bus-relais assureront la liaison entre Saxe-Gambetta et Gare de Vénissieux toutes les 10 minutes et desserviront l’ensemble des stations habituellement desservies par le métro D.

Pour rappel, ces opérations visent à garantir un haut niveau de fiabilité de la ligne, mais nécessitent aussi son interruption afin de permettre la circulation d'un train-travaux chargé d'acheminer les équipes, les matériels et les équipements nécessaires jusqu'à la zone d’intervention. En septembre, les six nuits de chantier ont permis de procéder au tirage de six kilomètres de câbles, grâce au travail de câbleurs, deux chauffeurs de train et un surveillant de chantier.

Enfin, du 30 novembre au 22 décembre, le tronçon entre Gare de Vénissieux et Bellecour sera impacté. Des bus relais desserviront le secteur jusqu’à Vieux Lyon – Cathédrale Saint-Jean. Cette dernière phase sera toutefois interrompue les 7 et 8 décembre pour la fête des Lumières.