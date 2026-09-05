Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses sélectionnées par la rédaction de Lyon Capitale.

Plongée dans les années 90

À Villeurbanne, un nouveau lieu immersif va vous plonger dans les années 90. Installé dans une ancienne usine réhabilitée, il propose un voyage hors du commun dans la mémoire collective. Il réunit sur 200 m2, plusieurs espaces peuplés de références à la pop culture qui séduiront toutes les générations.

Outre un bar, vous trouverez un vidéo club d’époque où vous pourrez louer des cassettes VHS comme autrefois. Et même emprunter un petit combiné TV/magnétoscope pour les visionner.

Une véritable salle d’arcade réunit sept flippers et une vingtaine de machines emblématiques. Privatisable, une pièce pensée comme une chambre d’ado invite à une pause détente entre amis. Sans oublier un espace restauration dédié à la réparation de jeux anciens.

À noter que pour permettre l’ouverture de ce lieu, une campagne de financement participatif a été organisée et s’est clôturée avec succès.

Memory Club – 4, rue Baudelaire, Villeurbanne - Ouverture prévue mi-septembre

Linge premium pour nuits douces

Créée en 2018, la marque française de linge de maison Bonsoirs pose ses valises à Lyon, deuxième ville de l’enseigne en nombre de clients après Paris.

Conçue comme un intérieur élégant et chaleureux, la boutique de 170 m2 imaginée par Batiik Studio offre une déambulation à travers les espaces chambre, salle de bain, linge de maison et décoration.

Ici vous trouverez un large choix de linge de maison haut de gamme fabriqué avec des matières nobles : percale de coton, gaze de coton, lin lavé… dans un style raffiné et contemporain.

Souci du détail, exigence sur le savoir-faire, écoresponsabilité… Tout est mis en œuvre pour mêler qualité irréprochable des produits. Confort remarquable, couleurs et motifs raffinés, avec une volonté affichée de rester accessible.

Bonsoirs – 14, rue Émile-Zola, Lyon 2e

© Guillaume Grasset

Bijoux uniques

Créée à Annecy en 1985, l’enseigne Or Déco (en clin d’œil à Art déco) vient de s’établir rue du Président-Édouard-Herriot.

Une marque familiale, et lyonnaise, qui propose des bijoux anciens, dont certains remontent au XIXe siècle. Vous trouverez tous les styles, toutes les périodes, avec une préférence affichée pour l’Art déco. Et vous pourrez dénicher la perle rare, le bijou unique, dont certains sont signés mais tous spectaculaires, avec une belle histoire.

Si vous préférez le style contemporain, vous trouverez aussi votre bonheur avec une collection proposée sur place. Vous aurez la possibilité de transformer votre bijou pour le remettre au goût du jour ou d’en commander un entièrement sur mesure.

Gage de qualité : Tous ces travaux de joaillerie sont réalisés dans des ateliers lyonnais.

Or Déco – 25, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 1er

Évasion culinaire

Depuis cet été, il souffle un petit air exotique au Grand Hôtel-Dieu. Après Paris, Rennes et la Réunion, l’enseigne Kurry Up propose aux Lyonnais une délicieuse street food indienne contemporaine.

Naans chauds et préparés sur places, recettes végétariennes, spécialités marinées et parfumées sans oublier différents d’accompagnements et gourmandises sucrées sont proposés sur place, à emporter ou en livraison.

S’inspirant des différentes régions de l’Inde, les recettes mêlent respect de traditions, authenticité et cuisine contemporaine.

Les ingrédients, et notamment les épices, sont soigneusement sélectionnés pour offrir dans l’assiette authenticité et qualité.

Kurry Up – Grand Hôtel-Dieu, 33, rue Bellecordière, Lyon 2e