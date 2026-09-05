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Vaulx-en-Velin : un homme de 30 ans tué par balles dans sa voiture

  • par Lisa Pillaud
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    • Un homme de 30 ans a été tué dans son véhicule ce vendredi 4 septembre.

    Peu après 23 heures, vendredi 4 septembre, plusieurs coups de feu ont retenti avenue Gabriel-Péri, dans le secteur du supermarché aux puces.

    Un homme de 30 ans se trouvait alors seul dans une voiture stationnée sur cette artère. Selon les premiers éléments du Progrès, un autre véhicule se serait arrêté à sa hauteur. Le passager aurait alors ouvert le feu à plusieurs reprises en direction de la victime.

    Le trentenaire a été atteint par plusieurs tirs, notamment au niveau du thorax. Il est décédé quasiment immédiatement, à l’intérieur de son véhicule.

    Une enquête est en cours. Les circonstances précises de cet homicide restent à déterminer.

    Lire aussi : Un homme tué par balle dans une fusillade à Décines

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