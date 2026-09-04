Lyon : la préfecture ordonne la fermeture du Azar Club, l’établissement assure être toujours ouvert

Malgré la fermeture administrative prononcée par la préfecture du Rhône, le Azar Club affirme poursuivre normalement son activité.

Le Azar Club, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, se retrouve au cœur d’un bras de fer avec les services de l’État. Ce vendredi midi, la préfecture du Rhône a ordonné une fermeture administrative de deux mois à la boîte de nuit après plusieurs incidents survenus au printemps.

Les faits remontent aux soirées des 30 et 31 mai. Des rixes auraient éclaté entre des clients alcoolisés, nécessitant à plusieurs reprises l’intervention des forces de l’ordre. Un autre incident, celui du 14 juin, s'était produit lors d’un showcase du rappeur Naps. Un policier avait été touché au visage par des projectiles.

"Le Azar Club est bien ouvert"

Dans une publication diffusée sur Instagram, l’établissement assure ne pas avoir reçu la notification de la décision préfectorale. "Contrairement aux informations actuellement relayées par plusieurs médias, le Azar n’est pas fermé. À l’heure actuelle, aucune décision de la préfecture ne nous a été notifiée, malgré nos sollicitations auprès des services de l’Etat", écrit le Azar Club.

"Le Azar est donc bien ouvert et les événements programmés sont maintenus", assure encore l’établissement. Et ce, alors que la préfecture a demandé la fermeture et la mise en place d'une affiche l'anonçant devant sa porte. Le club dénonce aussi la diffusion d’informations annonçant sa fermeture, estimant qu’elles "créent une confusion importante auprès de notre clientèle, de nos partenaires et des organisateurs d’événements".

Une soirée hip-hop devrait donc avoir bien lieu ce vendredi 4 septembre au Azar Club.

Lire aussi : Panayotis Pascot de retour à Lyon pour deux dates en octobre