Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 28 au 30 août

En ce dernier week-end avant la rentrée, le temps est à la détente. Ciné plein air, randonnée, boat party… Pour vous aiguiller, Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq bons plans du 28 au 30 août.

Boat Party au quai Rimbaud

@Shotgun

On commence ce tour des bons plans… sur l'eau. L'été n'est pas encore fini, alors quoi de mieux qu'une boat party sur le quai Rimbaud (2e arr.) pour terminer ces vacances en beauté ? De 19 h 30 à 0 h 30, ce vendredi, une ambiance Eurodance & Bouncy viendra rythmer la Saône. A noter que les derniers billets disponibles sont à 30 euros.

Plus d'infos ici.

Nausicaä de la vallée du vent de Miyazaki en ciné plein air

@Musée des Arts et Métiers

Pour les amateurs de cinéma japonais, Hayao Miyazaki s'invite au parc Blandan (Lyon 7e) ce vendredi. Au menu, une diffusion en plein air de son film Nausicaä de la vallée du vent, sorti en 1984. Cet évènement s'inscrit dans le cadre de "Tout l'monde dehors", qui a regroupé 200 activités en plein air pendant l'été. La diffusion sur grand écran débute à 19 h 30, mais vous pouvez arriver à partir de 19 h. L'entrée est gratuite.

Plus de précisions sur le site de la Ville de Lyon.

Randonné "du cycle de l'eau" entre Fourvière et le parc de la Feyssine

@Association Kaypacha

Alors que le soleil devrait être au rendez-vous ce samedi, quoi de mieux que de profiter d'une randonnée pour prendre l'air ? L'association Kaypacha organiser cette marche avec un but bien précis : comprendre les enjeux de l’eau potable en ville et d'où vient l'eau que nous buvons ? Vous le découvrirez en partant de la colline de Fourvière (5e arr.), direction le parc de la Feyssine (Villeurbanne) , en passant par l’ancienne usine des eaux de Saint-Clair. Un parcours de 12 kilomètres accessible à partir de douze ans. Inscription à prix libre à partir de 5 euros.

Plus d'informations ici.

EZ! #95 – Transbo Open Air au Transbordeur

@Shotgun

On reste à Villeurbanne avec de la musique. Pour les amateurs de dubstep, bass house et drum & bass, Habstrakt, Asdek, Mara et Emilaaki se produiront au Transbordeur pour un Open Air de 18 h à minuit, ce samedi. De quoi finir la période estivale avec quelques notes de musique. Prix du billet, 18 euros.

Réservations ici.

Festival La Grande Rêverie au Parc Chabrière

@Visiter Lyon

Cap sur le sud de Lyon pour le festival La Grande Rêverie à Oullins. Pendant tout le week-end, spectacles, cirque, danse, ou encore ateliers artistiques se succéderont pour évoquer les arts et l'écologie. L'entrée est à prix libre.

Plus d'informations sur le site de la Compagnie la Rouquine, à l'origine de l'évènement.