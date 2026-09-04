Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 4 au 6 septembre

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 4 au 6 juillet.

En ce premier week-end de septembre et de reprise pour la plupart d'entre vous, le temps est à la fête. Open-air, festival d'orgues de barbarie ou encore de vikings… Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq bons plans du 4 au 6 septembre.

Le Festival d'Orgues de Barbarie à Oingt

@Beaujolais Tourisme

Vous avez besoin de changer d'air ? Nous avons ce qu'il vous faut. Une petite escapade dans le village d'Oingt, en plein coeur du Beaujolais, à l'occasion du 45e festival d'Orgues de barbarie. Parfait pour les amateurs de guinguettes. "Esgourdez les ritournelles, les fabliaux, les concerts et les chansons", annonce l'organisation. L'évènement a lieu de 14h à 18h le samedi et de 11h à 18h le dimanche.

Le Festival Yggdrasil à l'Hippodrome de Parilly

@Yggdrasil

Restons dans l'univers du Moyen-Âge, tout en se rapprochant de Lyon. Ce week-end, le festival Yggdrasil, mêlant les vikings à la féérie, prend place à l'Hippodrome de Parilly, au sud de Lyon. Des concerts de folk épique et de métal auront lieu le samedi soir partir de 17h. Au programme, les visiteurs pourront découvrir un spectacle de rapaces, d'escrime, un drakkar grandeur nature ou encore un concours de cosplay.

Les portes ouvrent de 10h à 19h (sans compter les concerts) le samedi, et de 10h à 18h le dimanche. Il faudra débourser 14 euros pour participer au festival. La réservation se fait en ligne.

Un open-air au Transbordeur

@Transbo Open-air & Hidden Garden

Pour les fans de musiques électroniques, et plus spécialement de techno, le Transbordeur et le collectif Hidden Garden organisent un open-air à l'extérieur de la salle de concert villeurbannaise. Au total, six heures de techno sont prévues en continu ce samedi de 18h à minuit. Les DJ's Danny Wabbit, Roulita, Kauzie et Cocox sont annoncés dans la programmation.

L'entrée est gratuite jusqu'à 20h. Ensuite, il faudra débourser 10 euros. L'organisation recommande de réserver en ligne à l'avance.

La gastronomie à l'honneur place Tabareau

@Attablé.e.s

Comment passer un bon week-end à Lyon sans évoquer la gastronomie ? Sur la place Tabareau, dans le 4e arrondissement, la troisième édition d'attablé.e.s invitera les visiteurs le samedi, de 11h à 22h. Au-delà des repas et des boissons succulentes, la convivialité sera mise à l'honneur avec des DJ sets, des activités pour les enfants, ainsi qu'un tournoi de pétanque.

L'entrée est libre.

Un stand up inclusif au Deuxième Verre

@C KOOL COMEDY CLUB

Une envie d'évacuer tout le stress de la rentrée ? Le collectif lyonnais C KOOL COMEDY CLUB vous invite à un stand up 100% inclusif au Deuxième Verre, un bar situé dans le 1er arrondissement de la capitale des Gaules. L'évènement commence ce vendredi à 20h. L'entrée coûte 3 euros, la réservation est conseillée.