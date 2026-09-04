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Un incendie a été déclaré près de Vaugneray. @Association PSFDF

À l'ouest de Lyon, la commune de Vaugneray encore touchée par un incendie

  • par Corentin Lucas

    • Un incendie de végétation s’est déclaré ce vendredi après-midi à Vaugneray, dans l’ouest lyonnais. Trois hectares de terrain sont déjà touchés.

    Un important incendie est en cours ce vendredi 4 septembre à Vaugneray, à l’ouest de Lyon. Le feu de végétation a déjà ravagé environ trois hectares. Les flammes atteindraient par endroits plus d’une vingtaine de mètres de hauteur, tandis qu’un important panache de fumée est visible depuis les alentours. Le feu aurait débuté vers 14h30, possiblement à la suite de travaux de débroussaillage. 

    La préfecture du Rhône confirme le déploiement de 91 sapeurs-pompiers du SDMIS et 31 engins pour tenter de maîtriser le feu. Les services de l’État appellent également la population à respecter strictement le périmètre de sécurité. La route du col de Malval est actuellement fermée.

    À 17h, les flammes n’étaient toujours pas maîtrisées par les secours. La situation est compliquée, puisque le département connaît de fortes chaleurs ce vendredi. Le Rhône a été placé en vigilance jaune canicule et feux de forêts par Météo France ce vendredi.

    Cet incendie est loin d’être le premier à Vaugneray. Le 20 août dernier, un double feu s’était produit dans un bois. La piste d’un départ de feu volontaire n’est, à ce stade, pas écartée.

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