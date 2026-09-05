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Le restaurant Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or est de nouveau ouvert. Photo archives @Frédéric Durantet

Après un mois de fermeture, l’Auberge Paul Bocuse rouvre ses portes

  • par Lisa Pillaud

    • L’Auberge du Pont de Collonges est de nouveau ouverture à partir de ce samedi 5 septembre après un mois de travaux.

    Après avoir gardé le rideau baissé tout au long du mois d’août, le restaurant Paul Bocuse de Collonges-au-Mont-d'Or va de nouveau accueillir ses clients ce samedi 5 septembre. Depuis un mois, les cuisines de la mythique maison de Paul Bocuse étaient fermées. Une fermeture pour des « travaux d’embellissement ».

    Le confort des cuisines amélioré

    Ces travaux ont principalement concerné les cuisines, avec l’objectif d’améliorer les conditions de travail de la brigade. Parmi les aménagements figure notamment le rehaussement des plans de travail, afin d'apporter davantage de confort aux équipes.

    Le menu reste le même avec incontournables de la maison : la quenelle, le rouget en écailles de pommes de terre, les filets de sole Fernand Point ou encore la volaille de Bresse en vessie.

    Et visiblement, les habitués étaient impatients de retrouver leur table. Plusieurs services affichent déjà complet, dont le dîner de ce samedi 5 septembre.

    Pour rappel, l'établissement accueille ses clients du mercredi au dimanche, de 12 heures à 13 h 15 et de 20 heures à 21 h 15, et une tenue correcte est également souhaitée.

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