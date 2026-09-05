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Les Lyonnais peuvent s’attendre à un week-end ensoleillé. ©Florent Deligia

Météo : des températures au dessus des normales ce week-end

  • par Lisa Pillaud

    • Les températures seront particulièrement élevées ce week-end pour un début de mois de septembre.

    L’été joue les prolongations à Lyon. Ce samedi 5 septembre, Météo-France prévoit un temps sec et ensoleillé, avec environ 21 °C vers 8 heures et 31 °C dans l’après-midi. Le vent restera faible, avec une légère composante de nord. Le ciel s’annonce dégagé dès le matin et le restera au fil de la journée.

    Les températures pourront atteindre 30 °C dans l’après-midi, après une matinée autour de 15 °C. L’écart avec les normales saisonnières resterait important (+9 °C). Aucune précipitation n’est attendue.

    Dimanche 6 septembre, le beau temps devrait se poursuivre malgré un peu de vent. Le matin, soleil et ciel bleu prédomineront, avec une température minimale annoncée autour de 18 °C. L’après-midi s’annonce encore plus chaude : Météo-France prévoit jusqu’à 33 °C, voire 34°C.

    Des températures dépassant largement les normales de saison. Il faudra d’ailleurs faire attention à la chaleur aux heures les plus chaudes, notamment ce dimanche après-midi.

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