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Le capitaine de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso. Photo by Alex MARTIN / AFP

Face à Auxerre, l'OL retrouve la victoire

  • par Lisa Pillaud

    • Après une semaine agitée, les Lyonnais ont dominé Auxerre (3-1) au terme d’une prestation convaincante.

    Après son élimination en barrages de Ligue des champions face à Fenerbahçe puis le match nul concédé au Havre (1-1), l’Olympique Lyonnais a bien réagi ce vendredi 4 septembre au Groupama Stadium.

    Les hommes de Paulo Fonseca ont répondu présent avec une victoire nette (3-1), leur deuxième succès en trois journées de Ligue 1.

    Cette fois, l’OL n’a pas laissé beaucoup de place au doute. Lyon a rapidement pris le contrôle du match, notamment grâce à ses attaquants. Loïs Openda a été particulièrement incisif et Ernest Nuamah a retrouvé une influence importante dans le jeu.

    L'entraîneur lyonnais avait choisi d’aligner son équipe en 4-4-2 losange, avec Pavel Šulc en soutien du duo Openda-Nuamah. Une formule qui s’est révélée payante.

    Lire aussi : OL-Auxerre: le dispositif policier renforcé après les violences de samedi

    C'est Felix Bacher qui a marqué le premier but à la 28e minute, sur un corner parfaitement frappé par Nuamah. Seulement trois minutes plus tard, Zachary Athekame a fait le break après avoir été servi en retrait par Openda.

    Au retour des vestiaires, Ernest Nuamah a redonné deux longueurs d’avance à l’OL au terme d’un bel enchaînement (53e). Un but qui a saveur particulière pour l'attaquant lyonnais. Victime d’une rupture des ligaments croisés au printemps 2025, il avait été longuement éloigné des terrains.

    L'OL prend la tête de la Ligue 1

    Malgré un but inscrit avant la pause (42e), Auxerre a eu beaucoup de mal à inquiéter la défense lyonnaise.

    Avec cette victoire, Lyon s’installe provisoirement en tête de la Ligue 1. Une première place qui donne de la confiance à l'équipe avant leur prochain déplacement, le 12 septembre sur la pelouse du Paris FC.

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