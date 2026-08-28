Les buralistes drômois se joignent à la mobilisation nationale

Une cinquantaine de buralistes de la Drôme et de l'Ardèche rejoignent une mobilisation nationale, du 7 au 11 septembre, contre l’insécurité de leur profession et une fiscalité jugée trop lourde.

Pour les buralistes, l’heure est aux actes. C’est en tout cas le message porté par la Confédération des buralistes, qui appelle la profession à se mobiliser partout en France, du 7 au 11 septembre. Derrière ce slogan, "l’Heure des Actes", les buralistes dénoncent notamment le "matraquage fiscal" mais aussi la hausse de l’insécurité qui touche leur profession.

Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes françaises, de Muret (31) à Redon (35) en passant par Saverne (67). Dans la région, une cinquantaine de buralistes de la Drôme et de l’Ardèche se rendront à Givors pour un rassemblement le mardi 8 septembre. Un autre rassemblement, à l’échelle nationale cette fois, est prévu le 11 septembre à Vernon, dans l’Eure, commune où le Premier ministre Sébastien Lecornu occupe le poste de premier adjoint.

Un secteur fragilisé par la baisse des ventes

Derrière ces revendications, les buralistes veulent surtout alerter sur une situation économique qu’ils jugent de plus en plus fragile. Car si le métier s’est diversifié ces dernières années, la vente de tabac reste une activité importante pour le milieu, et les volumes diminuent.

"Malgré nos efforts pour nous diversifier, notre situation économique et financière se dégrade peu à peu", déplorait ainsi Lysel Garnier, présidente de la Fédération des buralistes de la Drôme, dans les colonnes du Dauphiné Libéré. Elle rappelait également que plus de 8 400 établissements ont fermé en France en vingt ans.

Les chiffres de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) témoignent de cette baisse. En 2025, les ventes de tabac dans le réseau des buralistes ont reculé de 8,2 % en volume par rapport à l’année précédente. Une baisse qui ne serait pas uniquement liée à la diminution de la consommation. Pour les buralistes, elle s’accompagne d’un autre facteur : les achats de tabac en dehors du réseau légal.

Le marché parallèle dans le viseur

"Les volumes de tabac vendus ont été divisés par deux en dix ans, et nous sommes confrontés à une explosion du marché parallèle", dénonce aussi Lysel Garnier. La profession pointe notamment les écarts de prix avec les pays voisins. Des différences qui encourageraient certains consommateurs à acheter leur tabac à l’étranger, mais aussi la circulation de cigarettes issues de la contrebande. Selon les chiffres avancés par la Confédération des buralistes, 547,94 tonnes de tabac ont été saisies en France en 2025.

L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives estime de son côté qu’environ une cigarette sur cinq consommée en France serait achetée à l’étranger, notamment dans les pays limitrophes. La France constitue ainsi le premier marché de tabac illicite d’Europe, en tant que marché de consommation finale. Mais l'organisme public nuance le constat sur les achats de rue, qui ne semblent pas avoir augmenté de façon significative ces dernières années.

Pour les buralistes, le constat reste néanmoins le même. Entre baisse des ventes, fiscalité conséquente et marché parallèle, leur réseau se fragilise. Ils sont aujourd’hui environ 22 500 professionnels en France. Et à l’occasion de cette mobilisation nationale, ils espèrent faire entendre leurs revendications auprès des pouvoirs publics.

Un départ organisé depuis la Drôme

Mardi 8 septembre, direction Givors. Pour permettre aux buralistes de Drôme et d’Ardèche de participer au rassemblement, un bus sera affrété au départ d’Aubenas. Il s'arrêtera notamment à Montélimar et à Valence avant de rejoindre Givors. Une mobilisation collective pour les buralistes du territoire, qui entendent porter leur voix aux côtés de leurs confrères partout en France.

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