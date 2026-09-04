Le groupe Bocuse reprend officiellement les Bateaux Lyonnais

Les Bateaux Lyonnais ont été repris par le groupe Bocuse. @LC

Les Bateaux Lyonnais changent de maison. L’acteur historique du tourisme fluvial quitte le groupe Lavorel Hotels pour rejoindre C-Gastronomie.

Ce jeudi 3 septembre, C-Gastronomie a annoncé sa reprise des Bateaux Lyonnais. L’institution, ancrée dans le tourisme fluvial de la capitale des Gaules depuis 1984, a donc quitté le groupe Lavorel Hotels pour rejoindre la branche traiteur du mythique groupe Bocuse.

Les Bateaux Lyonnais comptent aujourd’hui une flotte de six bateaux et près de 190 000 passagers embarquent chaque année pour découvrir Lyon depuis le Rhône et la Saône. Pour C-Gastronomie, ce rachat doit permettre de mettre en commun la gastronomie, le tourisme fluvial et de l’événementiel.

"Lyon possède un patrimoine exceptionnel. Notre ambition est de relier ses grands lieux, ses savoir-faire et ses expériences pour renforcer son attractivité face aux grandes destinations européennes", explique Paul-Maurice Morel, dirigeant co-fondateur de PÔL développement et de CG développement. "Cette reprise nous permettra de proposer à nos clients une expérience locale plus complète, alliant gastronomie, patrimoine et art de vivre", poursuit-il.

Le groupe Lavorel Hotels, qui cède donc l’entreprise, se dit également satisfait de cette nouvelle étape. "Nous sommes très heureux que Les Bateaux Lyonnais poursuivent leur histoire au sein de C-Gastronomie, qui partage les mêmes valeurs d’excellence et d’attachement à notre territoire", déclare Jean-Claude Lavorel, président-fondateur de Lavorel Hotels.

Le changement de propriétaire doit se faire progressivement. C-Gastronomie assure que l’ensemble des collaborateurs poursuivra ses missions.

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