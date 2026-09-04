Actualité
Les Bateaux Lyonnais ont été repris par le groupe Bocuse. @LC

Le groupe Bocuse reprend officiellement les Bateaux Lyonnais

  • par Corentin Lucas

    • Les Bateaux Lyonnais changent de maison. L’acteur historique du tourisme fluvial quitte le groupe Lavorel Hotels pour rejoindre C-Gastronomie.

    Ce jeudi 3 septembre, C-Gastronomie a annoncé sa reprise des Bateaux Lyonnais. L’institution, ancrée dans le tourisme fluvial de la capitale des Gaules depuis 1984, a donc quitté le groupe Lavorel Hotels pour rejoindre la branche traiteur du mythique groupe Bocuse.

    Les Bateaux Lyonnais comptent aujourd’hui une flotte de six bateaux et près de 190 000 passagers embarquent chaque année pour découvrir Lyon depuis le Rhône et la Saône. Pour C-Gastronomie, ce rachat doit permettre de mettre en commun la gastronomie, le tourisme fluvial et de l’événementiel.

    "Lyon possède un patrimoine exceptionnel. Notre ambition est de relier ses grands lieux, ses savoir-faire et ses expériences pour renforcer son attractivité face aux grandes destinations européennes", explique Paul-Maurice Morel, dirigeant co-fondateur de PÔL développement et de CG développement. "Cette reprise nous permettra de proposer à nos clients une expérience locale plus complète, alliant gastronomie, patrimoine et art de vivre", poursuit-il.

    Le groupe Lavorel Hotels, qui cède donc l’entreprise, se dit également satisfait de cette nouvelle étape. "Nous sommes très heureux que Les Bateaux Lyonnais poursuivent leur histoire au sein de C-Gastronomie, qui partage les mêmes valeurs d’excellence et d’attachement à notre territoire", déclare Jean-Claude Lavorel, président-fondateur de Lavorel Hotels.

    Le changement de propriétaire doit se faire progressivement. C-Gastronomie assure que l’ensemble des collaborateurs poursuivra ses missions.

    Lire aussi : Le mot du mois : [Bocuse]

    à lire également
    Drôme : le château de Cornillon-sur-l'Oule sélectionné pour le Loto du patrimoine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Drôme : le château de Cornillon-sur-l'Oule sélectionné pour le Loto du patrimoine 20:01
    Le groupe Bocuse reprend officiellement les Bateaux Lyonnais 19:22
    "Le gouvernement a montré son désintérêt pour la profession" : les transporteurs routiers résignés à payer le prix fort sur les carburants 18:46
    Lyon : la préfecture ordonne la fermeture du Azar Club, l’établissement assure être toujours ouvert 17:56
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 4 au 6 septembre 17:30
    d'heure en heure
    À l'ouest de Lyon, la commune de Vaugneray encore touchée par un incendie 16:51
    Marina Foïs attendue à l’Institut Lumière le 10 septembre pour une rencontre avec les Lyonnais 16:16
    "Je suis quelqu'un qui rêve en grand" : Tony Parker dévoile ses ambitions avec l'ASVEL 15:48
    Rillieux-la-Pape reçoit le trophée de l’Aménagement pour son action dans le quartier d'Ostérode 15:20
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce une journée contre l’antisémitisme dans les lycées, l’opposition fustige le dispositif 14:48
    Football : on connaît les adversaires d'OL Lyonnes pour la Ligue des champions 14:25
    Panayotis Pascot de retour à Lyon pour deux dates en octobre 14:14
    Salle 3000 : Sigur Rós et son orchestre 13:45
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut