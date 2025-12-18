Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

Métropole de Lyon : feu vert pour le schéma de cohérence territoriale

  • par Romain Balme

    • Après 40 jours d’enquête publique et plus de 1 000 contributions, la commission d’enquête a rendu un avis favorable au SCOT, assorti de trois réserves. La Métropole de Lyon a promis de rectifier le tir.

    Après 40 jours d'enquête publique et plus de 1 000 observations, la commission d'enquête a rendu un avis favorable au schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui s'étale jusqu'en 2040. Selon un communiqué de la Métropole de Lyon, cela constitue une preuve de "son ambition pour répondre aux grands défis de la transition écologique, de l’équilibre territorial, d’un développement maîtrisé et de la qualité de vie des habitants".

    Trois réserves émises

    En effet, plusieurs motifs ont conduit la commission à rendre un avis favorable quand à la poursuite du SCOT. Parmi ceux-ci, "l’innovation environnementale apportée par le développement d’une grande trame boisée et agro-bocagère", ou encore "le volontarisme en matière de création de logement social", précise le communiqué.

    Cependant, trois réserves ont été émises par la commission. Tout d'abord, sur "la clarification des solutions alternatives d’approvisionnement en eau potable" dans le but de ne pas dépendre exclusivement de la ressource de Crépieux-Charmy. Ensuite, "la mise en place d'un outil de pilotage et d’évaluation du Scot". Enfin, "l’affirmation du caractère non-exclusif du développement dans les seules polarités urbaines du territoire".

    La Métropole à assuré vouloir contribuer à "intégrer les ajustements" demandés. L'approbation du SCOT est prévue cet été dans le cadre du prochain conseil syndical du Syndicat Mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise (SEPAL) dont fait partie la Métropole.

