Firminy : la Région Auvergne-Rhône-Alpes investit pour lutter contre la désertification médicale

La Région Auvergne-Rhône-Alpes investit 248 000 euros pour la maison de santé de Firminy.

La commune de Firminy (Loire) a repris son souffle jeudi 23 octobre. À l'occasion d'une visite de la maison de santé pluriprofessionnelle de la commune, Fabrice Pannekoucke, président (LR) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé apporter une aide de 248 000 euros à l'établissement, pour un projet dont le coût total s'élève à 1 082 249 euros.

Tout a commencé en 2021, quand la commune de Firminy a acquis et réhabilité la maison de Fraissinette, une ancienne bâtisse bourgeoise de deux étages située place du Chanoine Chausse, pour un montant de 450 000 euros. Après un an de travaux, la maison de santé pluriprofessionnelle a été inaugurée le 11 avril avant d'ouvrir ses portes à une équipe de six praticiens – deux médecins généralistes, deux infirmières diplômées d'État, un orthophoniste et un psychologue – répartis dans quatre cabinets médicaux, chacun doté de sa propre salle d'attente.

Un remède au manque de professionnels de la santé sur le territoire

"Il est essentiel que les habitants des zones rurales aient les mêmes chances d'accès aux soins que ceux des zones urbaines. (...) Concrètement, à Firminy, cela se traduit par un soutien régional pour sa maison de santé pluriprofessionnelle. Grâce à ce projet, l'ensemble des habitants de la commune et des environs pourront bénéficier d'une offre de soins digne, de proximité et accessible à tous." Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'aide régionale de 248 000 euros couvre à hauteur de 50 % le montant des travaux – qui s'élevait à 496 400 euros. Avec ce geste, la Région entend promouvoir la médecine de proximité et mettre un terme à la désertification médicale. L'enjeu est de taille : un vieillissement de la population ligérienne – dont l'indice de vieillissement était de 96,2 en 2022 – et un réel manque de professionnels de santé sur le territoire. En effet, en septembre 2025, on ne comptait plus que 157 médecins généralistes pour 100 000 habitants dans la Loire, soit dix de moins qu'en 2014.