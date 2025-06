ZTL : la nouvelle rue Grenette en vidéo

Depuis lundi 23 juin, 72 bus horaires remplacent les quelques 1 000 véhicules par heure empruntant la rue Grenette. A terme, 1 000 bus jour circuleront sur cet axe.

Vélo, bus et livreurs zigzaguent ce mardi 24 juin au matin dans la rue Grenette. Depuis lundi 23 juin, 72 bus par heure remplacent les quelques 1 000 véhicules horaires, empruntant la rue Grenette, qui permet de traverser la Presqu'île de Lyon d'Est en Ouest. Afin de contourner la rue de la République, désormais entièrement piétonne, les cheminements des bus sont modifiés : le C3, C13, C14 et C18, traversent tous quatre la rue Grenette.

Pour les commerçants, ce flux important de bus ne semble pas être un problème : "J'appréhendais le passage des bus mais au final c'est assez calme je suis surprise", partage une vendeuse de chez Voisin. Même schéma pour le Bar Grenette : "Nous n'avons pas beaucoup de recul mais pour le moment ça ne pose pas de problème particulier à notre terrasse", explique une serveuse.

Comment font les automobilistes ?

Les automobilistes qui empruntent chaque jour la rue Grenette pour traverser la Presqu’île devront contourner le coeur du centre-ville de Lyon par le tunnel de la Croix-Rousse ou les trémies de Perrache, comme un avant-goût du projet définitif de Presqu'île à vivre. Un choix assumé par l'exécutif métropolitain, "80 % des déplacements pour rejoindre la presqu'île se faisant en transports en commun ou en modes doux", justifiait Bruno Bernard, le président EELV de la collectivité, au mois de mars lors de la présentation du projet d’apaisement de la Presqu’île.

"Pour les personnes âgées c'est compliqué"

Côté piétons, la pilule semble plus difficile à digérer : "C'est un peu le bazar entre les bus, les livreurs et les vélos j'ai peur de traverser", explique un jeune homme. Pour d'autres, c'est le déplacement des arrêts qui agace : "Pour les jeunes ça ne pose pas de problème mais pour les personnes âgées, c'est compliqué", explique une dame en attendant son bus. Elle ajoute : "Avant, je prenais mon bus à côté de chez moi, maintenant il faut que je marche jusqu'à la rue Grenette, ça me demande un effort."

Les cyclistes interrogés semblent quant à eux plutôt satisfaits : "Je préfère circuler au milieu des bus que des voitures, c'est plus rassurant", explique une jeune femme. "Ca ne me pose pas plus problème qu'ailleurs", poursuit une autre.

La Métropole prévoit 1 000 bus par jour rue Grenette

A terme, 1 000 bus par jour circuleront rue Grenette pour "apaiser le secteur" explique la Métropole. "La rue Grenette, transformée en une rue à double sens réservée aux transports en commun, permettra d’apaiser le secteur, avec le passage à 1 000 bus électriques par jour à terme, contre 10 000 voitures par jour aujourd’hui."

Pas sûr que les Lyonnais gagnent au change "un environnement plus agréable" comme le défend Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la voirie.

🔴 Les travaux de la rue Grenette touchent à leur fin.

➡️ Une rue libérée de sa circulation automobile et bientôt réservée aux transports en commun 🚎.

➡️ Un environnement plus agréable car beaucoup moins bruyant et pollué.

🙏 Merci aux commerçants et habitants pour leur patience pic.twitter.com/FYElLohCP8 — Fabien Bagnon 🌿🚨 (@Fabien_Bagnon) May 12, 2025

Lire aussi :