Pollution : une qualité de l'air moyenne ce mardi à Lyon

Les concentrations en particules fines sont relativement importantes ce mardi à Lyon où la qualité de l'air est moyenne.

La qualité de l'air est "bonne à moyenne" ce mardi à Lyon estime l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Les indicateurs sont bons pour les niveaux de concentration en ozone et en dioxyde de soufre. Ils sont moyens pour le dioxyde d'azote et les particules fines PM10.

En revanche, les concentrations en particules fines PM2,5 sont relativement importantes, l'indicateur est ainsi dégradé note Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. A noter que la situation devrait légèrement s'améliorer mercredi notamment en raison d'une hausse des températures qui "devrait limiter les émissions de particules fines liées au chauffage".