Actualité
Photo d’illustration © TD

Pollution : une qualité de l'air moyenne ce mardi à Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Les concentrations en particules fines sont relativement importantes ce mardi à Lyon où la qualité de l'air est moyenne.

    La qualité de l'air est "bonne à moyenne" ce mardi à Lyon estime l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Les indicateurs sont bons pour les niveaux de concentration en ozone et en dioxyde de soufre. Ils sont moyens pour le dioxyde d'azote et les particules fines PM10.

    En revanche, les concentrations en particules fines PM2,5 sont relativement importantes, l'indicateur est ainsi dégradé note Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. A noter que la situation devrait légèrement s'améliorer mercredi notamment en raison d'une hausse des températures qui "devrait limiter les émissions de particules fines liées au chauffage".

    à lire également
    Commémoration du 11 novembre 1918 : les soignants militaires mis à l'honneur à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution : une qualité de l'air moyenne ce mardi à Lyon 09:44
    Commémoration du 11 novembre 1918 : les soignants militaires mis à l'honneur à Lyon 09:22
    météo lyon soleil
    Météo : douceur et belles éclaircies mardi 11 novembre à Lyon 09:08
    Perrine Lacroix, Perrine Lacroix, artiste, directrice et commissaire artistique de la BF15, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Art contemporain à Lyon : la BF15 fête ses 30 ans avec l’exposition "Restez avec" de Béatrice Balcou 07:00
    "On savait qu’il allait se passer un drame" : à Rillieux, la colère des habitants demeure malgré les promesses 10/11/25
    d'heure en heure
    Lyon : une subvention de 65 300 d'euros accordée à la Fondation Fourvière pour des travaux de rénovation 10/11/25
    LDLC Arena
    Le groupe OneRepublic sera en concert à la LDLC Arena de Lyon-Décines 10/11/25
    Époqu'Auto attire 108 000 visiteurs à Lyon pour sa 47e édition 10/11/25
    Des associations saisissent l'ONU contre l'organisation des JO 2030 dans les Alpes 10/11/25
    Disparition de Flynn Ganneval à Lyon : sa famille mobilise de nouveaux experts et techniciens 10/11/25
    Centre pour mineurs isolés à Décines, LFI dénonce les propos "aux relents racistes" de la mairie 10/11/25
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : un rassemblement pour la gratuité des parkings hospitaliers ce mercredi 10/11/25
    Incendie à Rillieux-la-Pape : le ministre de la Ville attendu sur place ce lundi 10/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut