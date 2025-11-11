Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Un important réseau de trafiquants de drogue opérant entre Lyon et Saint-Etienne démantelé

  • par Nathan Chaize

    • Une enquête menée par l'antenne lyonnaise de l'OFAST et la DCOS 42 a abouti au démantèlement d'un groupe criminel impliqué dans l'approvisionnement en stupéfiants des réseaux de Lyon et de Saint-Étienne.

    Quatre individus ont été interpellés, et près de 820 kg de cannabis ainsi que plusieurs armes ont été saisis. L'enquête, initiée à l'automne 2024 par l'OFAST de Lyon, ciblait un délinquant impliqué dans l'écoulement d'importantes quantités de stupéfiants sur les marchés lyonnais et stéphanois.

    Près de 820 kilos de cannabis saisis

    Les investigations ont permis de démontrer que cet individu utilisait son domicile dans l'agglomération lyonnaise pour stocker des centaines de kilos de résine de cannabis régulièrement importés d'Espagne.

    Les interpellations ont eu lieu les 20 et 21 octobre 2025. Le lundi 20 octobre, trois mis en cause ont été interpellés lors d'une opération menée par l'OFAST et la DCOS 42, avec l'appui de la brigade cynophile de Lyon.

    Au domicile de l'un des suspects, les policiers ont découvert plus de 340 kilos de cannabis, une arme de poing et 4 000 € en espèces. La perquisition d'un box situé dans la Loire a permis de saisir près de 478 kilos supplémentaires de cannabis selon le communiqué des forces de l'ordre. Près de 820 kilos de cannabis ont été retirés du marché.

    Le lendemain, un quatrième trafiquant stéphanois, en lien avec le réseau, a été interpellé à son domicile. Les perquisitions ont également mis au jour un important arsenal : deux fusils d'assaut, deux armes de poing et une centaine de munitions et du matériel de surveillance.

    Les mis en cause ont été déférés le 24 octobre au parquet de Lyon et écroués.

    ZTL à Lyon : la borne d'accès située rue Édouard-Herriot mise en service ce mercredi

