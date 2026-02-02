L'association de commerçants et de riverains "Saint-Just Respire" dénonce les propositions de campagne visant à rouvrir la Montée du Chemin Neuf (5e) aux voitures.

Alors que la montée du Chemin-Neuf (5e) est désormais fermée aux voitures pour "sécuriser" les déplacements des piétons et des cyclistes, certains candidats promettent de rouvrir l'axe aux véhicules s'ils sont élus. C'est notamment le cas du candidat UDR-RN, Alexandre Dupalais, et du groupe Coeur Lyonnais : "Je veux rendre la rue à tous les Lyonnais et arrêter l’écologie punitive bête et méchante : dès mars 2026 nous rouvrirons la montée du Chemin Neuf pour simplifier le quotidien des habitants du 5e arrondissement", affirmait Alexandre Dupalais sur ses réseaux sociaux.

Une annonce qui fait débat, notamment du côté de l'association de riverains et de commerçants "Saint-Just Respire" : "Saint-Just Respire dénonce fermement cette proposition qui constituerait à une régression majeure pour le quartier et ses habitants", annonce l'association dans un communiqué transmis à la presse.

Une fermeture "réfléchie" et qui "fait ses preuves"

Le collectif défend une fermeture "réfléchie" et qui "fait ses preuves", depuis son instauration en septembre 2024 : "Le projet de Voie Lyonnaise 12 à Saint-Just n'a rien d'une décision prise à la légère", dénonce l'association. Elle rappelle : "Il est le résultat d'une concertation réglementaire (...) avec trois réunions publiques et de nombreux échanges avec riverains, commerçants, établissements scolaires et services d'urgence".

Pour rappel, le projet avait également fait l'objet d'une phase d'expérimentation de neuf mois et de plusieurs ajustements, mais était contesté par plusieurs collectifs dont "Renaissance du Vieux-Lyon" qui avait même lancé une pétition en ligne pour s'opposer à la fermeture de l'axe.

"Mettre en danger les cyclistes, notamment les enfants qui se rendent à l'école"

Pour justifier ses propos, l'association met en avant les résultats du projet pour les cyclistes et piétons : "C'est le seul itinéraire cyclable sécurisé et non partagé avec les voitures ou bus pour descendre du haut du 5ème vers le centre-ville de Lyon (...) Les centaines de collégiens et lycéens qui empruntent ces rues chaque matin peuvent désormais circuler en sécurité", explique l'association. Selon elle, la fermeture de la voie profiterait également aux riverains : "Il y a une réduction significative du trafic de transit qui enclavait Saint-Just (...) une amélioration de la qualité de l'air et une diminution des nuisances sonores", souligne "Saint-Just Respire."

"Revenir en arrière signifierait mépriser le travail de tous ceux qui ont participé à la concertation et aux ateliers, ignorer les centaines de témoignages de soutien que nous avons reçus et mettre en danger les cyclistes, notamment les enfants qui se rendent à l'école", alerte l'association qui demande aux candidats "d'écouter les habitants qui bénéficient de ces aménagements".

Lire aussi : Voie lyonnaise montée du Chemin neuf : "Les gens n'en peuvent plus"