Incendie à la clinique Natecia à Lyon : des nourrissons et patients évacués

Un feu s’est déclaré lundi matin dans un bloc opératoire de la clinique Natecia, à Lyon. Par précaution, une soixantaine de patients, dont 15 bébés, ont été mis en sécurité.

Un incendie s’est déclaré ce lundi 2 février peu après 6 heures à la clinique Natecia, située avenue Rockefeller, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, le sinistre a pris naissance dans un bloc opératoire au premier étage du bâtiment. Rapidement mobilisés, une cinquantaine de sapeurs-pompiers et une vingtaine de véhicules sont intervenus pour maîtriser les flammes.

Si le feu a été rapidement circonscrit, les fumées ont envahi plusieurs niveaux du bâtiment. Par mesure de précaution, 15 nourrissons et 58 adultes ont été évacués des étages supérieurs via un transfert horizontal vers des zones sécurisées.

Aucun blessé n’est à déplorer. Les patients ont progressivement pu regagner leurs chambres, tandis que les secours poursuivaient les opérations de ventilation en matinée.