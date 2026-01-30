Lyon : Grégory Doucet veut attirer plus de tournages de films et de séries

Candidat à sa réélection, le maire de Lyon propose de créer un bureau d'aide aux tournages pour faire de Lyon "une star du grand et du petit écran".
Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet propose de créer "un bureau d'aide aux tournages" afin de "faire de Lyon une star du grand et du petit écran". Candidat à sa réélection, l'écologiste "veut que Lyon accueille plus de tournages de film et de cinéma".
Ce bureau d'aide serait "chargé de centraliser et de faciliter les demandes de tournages, de mettre en place des partenariats, de valoriser les atouts de Lyon auprès des auteurs et scénaristes, et de donner de la visibilité aux oeuvres tournées", indique Grégory Doucet.
Lire aussi : L’excellente santé d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Doucet n'habite pas là où se tournent ces films. Sait-il que souvent les rues et les trottoirs sont occupés pendant plusieurs jours, par des véhicules et du matériel encombrant, en plus du bruit matinal et parfois des déchets ! La région subventionne souvent les tournages. Une des raison pourquoi les productions aiment "travailler" en régions (voir génériques en fin de film).! Lyon ne l'a pas attendu pour être un lieu cinématographique depuis les années 70 et même avant ! Le khmer, un vrai parigot, est toujours pas lyonnais. Fin de mandat en mars