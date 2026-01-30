Lyon : Grégory Doucet veut attirer plus de tournages de films et de séries

Candidat à sa réélection, le maire de Lyon propose de créer un bureau d'aide aux tournages pour faire de Lyon "une star du grand et du petit écran".

Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet propose de créer "un bureau d'aide aux tournages" afin de "faire de Lyon une star du grand et du petit écran". Candidat à sa réélection, l'écologiste "veut que Lyon accueille plus de tournages de film et de cinéma".

Ce bureau d'aide serait "chargé de centraliser et de faciliter les demandes de tournages, de mettre en place des partenariats, de valoriser les atouts de Lyon auprès des auteurs et scénaristes, et de donner de la visibilité aux oeuvres tournées", indique Grégory Doucet.

