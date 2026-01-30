Actualité
Le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

Lyon : Grégory Doucet veut attirer plus de tournages de films et de séries

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Candidat à sa réélection, le maire de Lyon propose de créer un bureau d'aide aux tournages pour faire de Lyon "une star du grand et du petit écran".

    Le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet propose de créer "un bureau d'aide aux tournages" afin de "faire de Lyon une star du grand et du petit écran". Candidat à sa réélection, l'écologiste "veut que Lyon accueille plus de tournages de film et de cinéma".

    Ce bureau d'aide serait "chargé de centraliser et de faciliter les demandes de tournages, de mettre en place des partenariats, de valoriser les atouts de Lyon auprès des auteurs et scénaristes, et de donner de la visibilité aux oeuvres tournées", indique Grégory Doucet.

    Lire aussi : L’excellente santé d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

    à lire également
    voiture police faits-divers
    La délinquance en hausse en 2025 dans le Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    La délinquance en hausse en 2025 dans le Rhône 15:20
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 30 janvier au 1er février 14:44
    Lyon : Grégory Doucet veut attirer plus de tournages de films et de séries 14:05
    Toques Blanches Lyonnaises
    24 nouveaux chefs nommés chez les "Toques Blanches Lyonnaises" 13:44
    Sauvez les blaireaux au théâtre de la Renaissance ! 11:50
    d'heure en heure
    Les expos à ne pas manquer au mois de février à Lyon 11:36
    L’envol de la Gaviota au théâtre des Célestins 11:35
    "Les Souterraines", enquête fantastique au Théâtre de la Croix-Rousse 11:19
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 10:43
    police judiciaire
    Lyon : ils font la promotion de leur point de deal sur Tiktok et finissent derrière les barreaux 10:29
    Lyon : TCL renforce son offre pour les salons CTCO, C!Print et Eurobois 09:55
    Municipales 2026 : Aulas promet le retour du Tour de France à Lyon 09:26
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce vendredi 09:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut