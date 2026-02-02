Une journée douce et nuageuse ce lundi à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une journée alternant entre nuages et éclaircies qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 2 janvier 2026.

Pour débuter cette première semaine du mois de février, Lyon se réveillera sous le vent du sud. Un vent qui soufflera tout au long de la journée avec des rafales qui pourront aller jusqu'à 60 km/h et qui apportera de la douceur. Si ce matin le thermomètre affiche déjà 7 degrés il fera 13 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 6 à 7 degrés au dessus des normales de saison.

Côté ciel, le soleil alternera avec des nuages, de plus en plus présents au fil de la journée. Des ondées seront possibles en fin de journée avant des pluies nocturnes.