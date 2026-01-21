Actualité
Illustration ZFE. (Photo ALAIN JOCARD / AFP)

Zone à faibles émissions : députés et sénateurs confirment leur suppression

  • par La Rédaction

    • Des députés et sénateurs ont annoncé avoir trouvé un accord mardi pour la suppression très controversée des zones à faibles émissions (ZFE) intégrée dans un projet de loi de simplification, qui devra encore surmonter un dernier vote à l'issue incertaine dans chaque chambre.

    Le texte, en gestation depuis presque deux ans, ambitionnait initialement de simplifier la vie administrative des entreprises et faciliter l'implantation de projets industriels. En juin, à l'initiative du parti Les Républicains et du Rassemblement national, l'Assemblée nationale avait toutefois intégré une mesure clivante supprimant les ZFE, qui excluent des véhicules anciens et polluants de certains secteurs, un marqueur du premier quinquennat Macron.

    Malgré un compromis proposé par le rapporteur macroniste Stéphane Travert, qui prévoyait des aménagements à la main de la quasi-totalité des collectivités, la suppression des ZFE a été maintenue mardi dans le texte de la commission mixte paritaire (CMP). L'accord a été voté en CMP par la coalition gouvernementale, la droite et le Rassemblement national (10 voix contre 4). Deux ultimes scrutins sont prévus le 27 janvier à l'Assemblée et le 29 au Sénat.

    Les rapports de force serrés à la chambre basse laissent néanmoins planer un sérieux doute, qui dépendra des votes du camp gouvernemental. Le résultat en première lecture était serré (275 voix contre 252). Plusieurs parlementaires craignent que l'exécutif renonce à mettre au vote le compromis.

    "On nous a fait beaucoup de chantage en nous disant que les conclusions de CMP ne seraient pas inscrites si les ZFE étaient supprimées", a déclaré à l'AFP le sénateur Rémy Pointereau (LR), défendant un texte "attendu par les entreprises".

    "Un texte devenu fourre-tout"

    "Le vote aura lieu", estime pour sa part M. Travert, expliquant que le groupe macroniste arrêtera sa position après avoir revu tout le texte, qui contient énormément de mesures. Il prévoit par exemple de faciliter l'implantation de centres de données ("datacenters"), et de sécuriser le parcours juridique de projets d'infrastructure comme la controversée autoroute A69.

    La gauche devrait largement voter contre "un texte devenu fourre-tout", pour le député socialiste Gérard Leseul, qui juge la suppression des ZFE inconstitutionnelle car sans lien suffisant avec le projet initial. C'est un texte "trumpiste", "qui entend saboter le droit environnemental", critique Anne Stambach Terrenoir, députée LFI, son groupe n'étant favorable qu'à la suppression des ZFE.

    À l'inverse, Marine Le Pen (RN) revendique une potentielle "victoire" sur ces ZFE, et le député de son groupe Pierre Meurin rejette les procès en inconstitutionnalité, arguant que leur suppression "a un lien direct avec la simplification de la vie économique".

    Le texte prévoit aussi des facilitations pour l'accès à la commande publique par les entreprises, ou encore la suppression de certaines instances consultatives.

    Un recul du "zéro artificialisation nette" (ZAN), dispositif de lutte contre l'artificialisation des sols, n'a été que "partiellement maintenu" selon plusieurs participants, en permettant par exemple aux collectivités de dépasser jusqu'à 20% la limite de surfaces aménageables.

    à lire également
    Pollution à Lyon : on respire mieux ce mercredi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : on respire mieux ce mercredi 08:18
    Zone à faibles émissions : députés et sénateurs confirment leur suppression 07:49
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige et avalanches : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Lyon soleil
    Un mercredi ensoleillé et un peu plus doux à Lyon, jusqu'à 10 degrés attendus 07:14
    Lisa Gauthier
    "La sécurité est une priorité majeure", assure Lisa Gauthier (Place publique) 07:00
    d'heure en heure
    Villeurbanne : un étudiant poignardé dans le parking de son immeuble 20/01/26
    bruno bernard
    TEOL, tramway à Caluire et Rillieux... Le plan de Bruno Bernard pour les transports en commun 20/01/26
    Critiques du méga-tunnel d'Aulas : "Des propos mal interprétés" selon le ministre des Transports 20/01/26
    Caluire : Bruno Bernard propose une nouvelle ligne de tramway sur le Plateau Nord 20/01/26
    Le Conseil des Mosquées du Rhône dénonce un "climat de haine" après l'agression d'un lycéen 20/01/26
    train à très grande vitesse Avelia Horizon d’Alstom, Villeurbanne
    Alstom Villeurbanne impliqué dans la construction de 15 nouveaux TGV 20/01/26
    Le camp Aulas débouté par la justice dans sa plainte pour diffamation contre Rue89Lyon 20/01/26
    Municipales à Lyon : le candidat RN Alexandre Dupalais veut créer une brigade anti-tags 20/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut