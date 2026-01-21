Pollution à Lyon : on respire mieux ce mercredi

La qualité de l'air s'améliore à Lyon et dans toute l'agglomération ce mercredi 21 janvier 2026.

On respire mieux à Lyon ce mercredi après un début de semaine particulièrement compliqué en terme de pollution. Selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, si la qualité de l'air restera dégradée sur une bonne partie de la ville, la situation s'améliore, grâce notamment aux conditions météorologiques qui devraient être plus dispersives ce mercredi.

Le vent de sud et le ciel dégagé devrait favoriser le brassage atmosphérique et faire baisser les concentrations en particules fines et multi-polluants.