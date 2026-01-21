Neige et avalanches : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance neige-verglas ou avalanches ce mercredi 21 janvier.

La neige est de retour dans la région ce mercredi. Météo France a ainsi placé le département de l'Ardèche en vigilance neige-verglas ce 21 janvier 2026. Une vigilance qui sera valable pour la fin de journée.

Egalement dans la région, les trois départements alpins, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont une nouvelle fois concernés par une vigilance avalanches. Une vigilance jaune valable toute la journée ce mercredi.