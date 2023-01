Depuis le 1er septembre 2022 les véhicules Crit’Air 5 sont interdits dans la ZFE, mais selon Jean-Charles Kohlhass « beaucoup de véhicules n’ont pas de vignette » et il n’est pas possible de les contrôler. ©DR

Entre les aides de la Métropole de Lyon, celles de l'Etat ou les dérogations, Lyon Capitale vous oriente dans la jungle administrative de la ZFE.

Depuis le 1er janvier, la phase pédagogique, c'est terminé. Les possesseurs de voitures et deux-roues motorisés classés Crit'Air 5 ne peuvent plus circuler à Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Bron et une partie de Vénissieux. Quelles sont les dérogations, quelles aides, comment en bénéficier, Lyon Capitale vous guide.

Quelles sont les dérogations ?

Plusieurs situations particulières vous donnent le droit à une dérogation permanente : vous êtes détenteurs d'une carte mobilité inclusion (aucune démarche à réaliser) ; vous possédez un véhicule de collection ; votre véhicule appartient à une association d'intérêt général ou à une association agréée de sécurité civile ; vous êtes un petit rouleur.

D'autres dérogations temporaires existent. Si vous habitez ou travaillez au sein de la ZFE, et que votre revenu fiscal de référence est inférieur à 19 600 € par part, vous bénéficiez d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2023. Si vous avez acheté un nouveau véhicule, mais que celui-ci n'est pas encore livré, une dérogation de six mois peut vous être accordée.

Toutes les démarches sont à réaliser sur le site Toodego.com.

Vous n'êtes pas éligibles à une dérogation, que faire ?

Tout d'abord, quel que soit votre véhicule, il est obligatoire d'apposer sur le pare-brise de son véhicule la vignette Crit'Air correspondante. C'est elle qui va définir la date à laquelle votre véhicule sera interdit de circulation dans le périmètre de la ZFE.

A noter que les grands axes ne sont pas concernés par la ZFE même s'ils sont dans le périmètre. Cela concerne les M6 et M7, le périphérique Nord et le périphérique Laurent Bonnevay. Le contrevenant s'expose à une amende 68 €. Pour obtenir sa vignette, rendez-vous sur le site du gouvernement. Attention, de nombreux sites frauduleux existent et délivrent de fausses vignettes.

Votre véhicule est Crit'Air 5 : les aides de la Métropole...

Si votre véhicule est Crit'Air 5, vous n'avez plus l'autorisation de circuler dans le périmètre de la ZFE. Si vous souhaitez circuler en voiture, il faut acheter un véhicule mieux classé. La Métropole de Lyon a prévu une enveloppe de 4,85 millions d'euros pour accorder des aides aux Grands lyonnais.

Les conditions d'éligibilité sont les suivantes : habiter au sein de la ZFE ou venir y travailler tout en résidant sur le territoire de la métropole et avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 19 600 € par part. Par exemple, un couple avec un enfant peut toucher jusqu'à 4 537 € par mois pour bénéficier des aides.

Si vous remplissez ces conditions et que vous décidez de mettre à la casse votre véhicule Crit'Air 5, une aide de 2 000 € peut vous êtres accordée pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride non-rechargeable d'un montant de 60 000 € maximum. Le montant descend à 1 000 € si vous êtes situés dans la fourchette haute du revenu fiscal éligible.

Toutes les aides détaillées sont consultables sur le site dédié à la ZFE.

… cumulables avec celles de l'Etat

Ces aides métropolitaines sont cumulables avec celles mises en place par l'Etat : le bonus écologique, la prime à la conversion et la surprime ZFE. Le bonus écologique peut par exemple atteindre 6 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique neuf.

La prime à la conversion est comparable à l'aide de la Métropole, et elle peut atteindre jusqu'à 5 000 € si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 6 300 € par part ou si vous effectuez plus de 30 km pour votre trajet domicile-travail. Contrairement au bonus écologique qui ne concerne que les véhicules électriques et hybrides, il est possible d'obtenir la prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule thermique "peu polluant".

Le détail de toutes les aides proposées par l'Etat est consultable sur le site du ministère.

