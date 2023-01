Lyon : l'exposition Toutankhamon a accueilli 100 000 visiteurs

L'exposition sur Toutankhamon à la Sucrière à Lyon, a accueilli son 100 000e visiteur.

En seulement trois mois, l'exposition "Toutankhamon. À la découverte du pharaon oublié" à la Sucrière, a accueilli 100 000 visiteurs. Le 100 000e visiteur, un papa avec ses deux enfants, s'est vu remettre des cadeaux souvenirs pour l'occasion.

Des reconstitutions immersives

Le parcours de l’exposition suit les traces de l’archéologue Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon dans leur quête. Une expérience de visite immersive et narrative attend le visiteur qui arpente plus de treize salles et admire des reconstitutions réalisées avec des scientifiques.

L'exposition est à Lyon jusqu'au 24 avril, tous les jours sauf le lundi. Il faudra débourser la coquette somme de 18 € pour un adulte et 12 € pour les enfants.