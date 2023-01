Mercredi 4 janvier vers 22 heures, un bruit similaire à une explosion a été entendu dans la ville de Lyon.

Plusieurs personnes sur Twitter se sont interrogées après avoir entendu un bruit d'explosion dans le 8e arrondissement de Lyon, mercredi 4 janvier. Certains s'interrogent : "On sait ce que c'était la double explosion sur Lyon ?" ou encore " Sur Lyon 3 un gros bruit ou une explosion ou un immeuble qui s'est effondré".

Malgré le questionnement de plusieurs habitants, personne ne dispose de plus d'information ce jeudi 4 janvier au matin. La préfecture n'est pas plus avancée, "on ne sait pas du tout ce qui a pu provoquer cet incident". De leur côté, les pompiers, même s'ils ont reçu des signalements, n'ont eu aucune intervention liée à cette "explosion", explique Le Progrès.

Lyon 8 aussi suivi d’un gros nuage blanc pic.twitter.com/Upf3Luksj2 — Oksana C (@Oksana_Chmpn) January 4, 2023

La vidéo montre qu'une épaisse fumée blanche se dégage d'un endroit, dans le 8e arrondissement de Lyon. Même si cette détonation interroge, aucune victime n'est à déplorer à l'heure actuelle.