ZFE : seulement 10 personnes ont sollicité les aides de la Métropole de Lyon

Depuis septembre et l'interdiction des véhicules Crit'Air 5 à Lyon, seules 10 personnes ont sollicité les aides de la Métropole.

Depuis le 1er septembre, les véhicules Crit'Air 5 ne peuvent plus circuler à Lyon. Pour aider les possesseurs de ces vieux véhicules diesel, la Métropole de Lyon a mis en place des aides financières. En cumulant ces dernières et celles de l’État, un particulier peut obtenir jusqu'à 7 000 € pour changer de véhicule. Problème, seulement 10 personnes ont sollicité ces accompagnements financiers.

Laurent Legendre, président du groupe Métropole insoumise déplore à Lyon Capitale "un souci d'information. Le ministère de l'Intérieur a accès aux fichiers de ces personnes, mais ne veut pas les transmettre à la Métropole. Ce serait quand même bien plus simple de pouvoir envoyer un courrier aux concernés leur expliquant les aides dont ils peuvent bénéficier", détaille-t-il. À droite, on blague : "ils donnent plus d'aides pour acheter un vélo que pour une voiture."

13 000 € d'aides attribuées

Au total, la Métropole a prévu un fonds de 4,85 millions d'euros pour accompagner les possesseurs de Crit'Air 5. Elle a pour l'instant voté l'attribution de seulement 13 000 € d'aides. "On veut alerter en disant : 'on a jusqu'à 2024 pour accélérer l'attribution de ces aides'", insiste Laurent Legendre. De son côté, Jean-Charles Kohlhaas, vice-président en charge des déplacements explique le manque de demandes d'aides notamment par "la faiblesse du contrôle". En effet, pour l'instant, aucun radar n'est installé et l’État a annoncé qu'ils ne seraient pas déployés avant 2024.

Une vingtaine d'autres dossiers devraient être votés lors des prochains conseils métropolitains. Jean-Charles Kohlhaas a également rappelé qu'environ 1 000 dérogations ont été distribuées depuis le mois de septembre. Elles concernent notamment les détenteurs d'une carte mobilité inclusion, les véhicules de collection ou encore les petits rouleurs.