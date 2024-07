Le Beaujolais vous accueille tout l'été avec un programme aux petits oignons.

Ne dit-on pas de lui, à l’image de la La Revue du vin de France – la fameuse RVF pour les connaisseurs – qu’il est l’un des deux plus beaux vignobles de France ? Mais le Beaujolais, c'est bien plus que son vin (ses douze crus et son célèbre beaujolais primeur). Vu de Lyon, que serait l'été sans une escapade dans le Beaujolais ? Depuis plusieurs années, elle séduit les touristes avec ses paysages pittoresques, ses villages charmants et sa gastronomie alléchante. Randonnée, vélo, visite de caves, dégustation de vin... les activités ne manquent pas !

Jusqu'au 31 août, préparez-vous à une avalanche de découvertes grâce à une programmation riche et variée, orchestrée par la Communauté de communes Saône-Beaujolais (CCSB).

Un programme éclectique

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Amoureux d'art ? L'exposition de Paméla Galfo et Marie-Claude Lamat vous enchantera : l'une excelle dans l'art pictural animalier à l'acrylique, tandis que l'autre plonge son public dans ses portraits obscurs. Les amateurs de gastronomie ne sont pas en reste avec une visite guidée balade-dégustation organisée par l'Office de Tourisme du Beaujolais, à Fleurie. Cette promenade gustative est une opportunité pour découvrir l'histoire fascinante de Marguerite Chabert, une femme qui a défié les conventions de son époque pour vivre de sa passion.

À Belleville-en-Beaujolais, un atelier percussion initiera aux bases de cette famille d'instrument. Pour une soirée fraîche et amusante, Dracé propose un ciné plein air gratuit, le 30 juillet pour suivre, une aventure avec Mario. La compagnie Col de Crie invite les visiteurs à son spectacle-cirque "Seguime", où une femme voit ses coutumes et croyances bouleversées par une rencontre inattendue. Enfin, ne manquez pas la Nuit des étoiles avec l'Association AstroSaône, qui fera découvrir le ciel étoilé à Deux-Grosnes (Monsols), avec ou sans instruments d'observation. De quoi s'occuper tout l'été !

Découvrez le programme complet ici.

Des cavernes d'Ali Baba

Et pour organiser votre périple, deux lieux incontournables vous attendent. La Maison de la Randonnée et du Trail, aux portes de Deux-Grosnes (Monsols), vous accueille tous les jours avec des informations touristiques, des conseils de randonnée et de visites. Vous y trouverez une boutique proposant des produits du terroir, des souvenirs et des cartes, et pourrez même louer des vélos à assistance électrique.

À Beaujeu, la Maison du Terroir Beaujolais offre une boutique de produits régionaux, la location de vélos, des animations ponctuelles, et des salles d'expositions artistiques. Ces deux établissements sauront satisfaire toutes vos envies de découvertes.