Lecture à la fraîche au Grand Parc Miribel Jonage

Bientôt le clap de fin pour le salon Livres à l'eau, au bord du lac de Miribel Jonage, qui se termine samedi 13 juillet.

Livres à l'eau a lieu jusqu'au 13 juillet au parc Miribel Jonage de 14h à 19h. Cette bibliothèque naturelle est ouverte à tous, en famille, dès 3 ans.

Grâce à "Livres à l'eau", chacun est invité à se poser au bord du lac du parc Miribel Jonage afin de feuilleter l'un des livres proposés par les bibliothèques partenaires de l'évènement. Une large sélection est mise à disposition : mangas, romans, magazines, BD et presse quotidienne. Une opportunité pour retrouver les plaisirs d'un bon bouquin, loin de la pollution urbaine.

Livres à l'eau reçoit encore des invités, à l'occasion d'ateliers, d'animations et de spectacles consacrés au livre.

Samedi 13 juillet, le Collectif Ananssé et le conteur Ernest Afriyié proposeront les extraits d'un conte sportif intitulé "Une vie dans la mêlée". Une approche qui se veut pédagogique et artistique. À leur suite, un atelier d'initiation au rap, avec le rappeur Sylver, permettra aux plus jeunes de découvrir ce genre musical réputé avec des ateliers d'écriture. Enfin, le salon se concluira en beauté avec le "Bal des Minichoux", aux airs d'hier et d'aujourd'hui. Un moment s'annonçant chaleureux.

