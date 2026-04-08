Suite à un vol par effraction puis un refus d'obtempérer à Lyon, un homme de 37 ans a été interpellé le 3 avril à Villeurbanne. Connu des services de police, il a été incarcéré dans l'attente de son jugement.

Le mardi 31 mars dernier, un individu rentre par effraction dans un appartement de Caluire-et-Curie, et repart avec plusieurs objets. D'après nos confrères du Progrès, suite à la plainte déposée par les propriétaires, les enquêteurs relèvent des indices, ainsi que des empreintes sur les lieux du vol. Quelques instants plus tard, dans les premières heures du 1er avril, un équipage de la police fait face à un refus d'obtempérer dans le 3e arrondissement de Lyon.

Le suspect finalement interpellé, il nie le vol par effraction

S'ils ne parviennent pas à rattraper le fuyard, les forces de l'ordre découvrent le véhicule abandonné plus loin. A son bord, les passeports dérobés à Caluire, ainsi que plusieurs empreintes digitales. Les enquêteurs découvrent également que la voiture était en fait volée.

L'affaire se poursuit jusqu'au vendredi 3 avril, où l'individu, identifié grâce à la pléiade d'indices découverts, est interpellé à son domicile de Villeurbanne. Agé de 37 ans, il est connu des services de police, porteur d'un bracelet électronique et condamné. S'il reconnait le refus d'obtempérer, le suspect nie le vol par effraction, malgré les preuves accablantes. Il a été incarcéré dans l'attente de son jugement, qui aura lieu le 13 mai prochain.

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