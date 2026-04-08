La circulation des TER perturbée sur les axes Lyon/Saint-Étienne et Lyon/Valence

Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

La circulation des trains sur les axes Lyon/Saint-Étienne et Lyon/Valence est perturbée ce mercredi depuis 13 heures en raison d’un obstacle sur les voies à Saint-Fons.

Depuis 13 heures environ ce mercredi 8 avril, la circulation ferroviaire sur les axes Lyon/Saint-Étienne et Lyon/Valence est perturbée en raison d’un obstacle sur les voies à Saint-Fons, au sud de Lyon, indique la SNCF.

"La gestion de cet incident est en cours pour permettre la reprise du trafic en toute sécurité dès que possible", précise-t-elle encore.