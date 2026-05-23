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La cérémonie s’est tenue près de la place Bellecour. @Préfet du Rhône

Lyon rend hommage aux victimes de l’esclavage colonial lors d’une cérémonie de mémoire

  • par Corentin Lucas

    • Ce samedi, Lyon a rendu hommage aux victimes de l’esclavage colonial lors d’une cérémonie organisée par la Ville, la préfecture du Rhône et la Maison des Outre-Mer.

    La Ville de Lyon a participé, ce samedi 23 mai, à la journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial. Organisée aux côtés de la préfecture du Rhône et de la Maison des Outre-Mer, une cérémonie de recueillement s’est déroulée à proximité de la place Bellecour (Lyon 2e). Elle s’inscrit cette année dans le cadre des commémorations des 25 ans de la loi Taubira, ayant reconnu l’esclavage comme un crime contre l’humanité en 2001.

    Présidée notamment par Anne Laybourne, sous-préfète du Rhône, la cérémonie a réaffirmé "l’engagement de l’État pour ce devoir de mémoire si essentiel". "Se souvenir, c’est refuser l’oubli. C’est aussi combattre toutes les formes contemporaines de racisme, d’antisémitisme, de discrimination, d’exploitation et de haine qui portent encore atteinte à l’égalité entre les êtres humains", a-t-elle déclaré lors de son intervention.

    Avant d’ajouter devant les personnes présentes à cet hommage : "il est donc plus que jamais nécessaire de défendre, aujourd’hui plus encore qu’hier, et demain plus encore qu’aujourd’hui, la liberté, l’égalité et la dignité humaine, comme l'ont fait, courageusement, les résistants de l’abolition de l'esclavage."

    À Lyon, cette journée d’hommage s’est articulée autour de prises de parole officielles et de témoignages personnels, avec l’objectif de rappeler les conséquences historiques de l’esclavage colonial.

    Lire aussi : "Cette mémoire, c'est aussi à nous de la faire vivre" : à Lyon, cette école rend hommage à Marc Bloch

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