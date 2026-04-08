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04/08/2015 – PORTO ALEGRE, RS, BRASIL – Matéria sobre o parcelamento dos servidores pelo governo Sartori. tags: dívida, contas, financeiro, finanças, banco, dinheiro. Foto: Guilherme Santos/Sul21

Impôts 2026 : la campagne de déclaration des revenus ouverte ce jeudi dans le Rhône

  • par C.M.

    • Le ministère de l’Économie et des Finances a dévoilé ce mercredi le calendrier officiel pour effectuer sa déclaration d’impôts. Dans le Rhône, elle sera possible dès demain, jeudi 9 avril, et jusqu’au 4 juin.

    C’est un moment redouté chaque année, la déclaration des revenus ouvre dès demain, jeudi 9 avril, dans le Rhône. Le ministère de l’Économie et des Finances a en effet dévoilé ce mercredi le calendrier officiel pour effectuer sa déclaration d’impôts. Plus d’un million de foyers sont ainsi concernés dans le département et auront jusqu’à 23 h 59 le 4 juin pour le faire. Pour ceux qui souhaitent le faire sur une fiche papier, ils auront jusqu’au mardi 19 mai, minuit, pour le faire.

    Des démarches, informatiques ou physiques, souvent fastidieuses pour les contribuables puisque selon l’enquête "Accès aux droits" du Défenseur des droits publiés en octobre 2025, 36 % des personnes interrogées déclarent avoir besoin d’une aide ponctuelle pour effectuer leurs démarches et 8 % assurent avoir besoin d’être accompagnés pour les faire.

    Des permanences mises en place à Villeurbanne

    Le Point d’information médiation multi-services (Pimms) et la Ville de Villeurbanne vont ainsi mettre en place des permanences dans 4 Maisons des services entre avril et juin. Financées par la Métropole de Lyon, ces permanences auront lieu dans les MSP du Tonkin, de Saint-Jean, de l’Autre Soie et de Buers/Croix-Luizet.

    Permanences à la Maison des services publics Saint-Jean :

    • Lundis 13 et 27 avril de 9h à 12h
    • Lundis 4, 11 et 18 mai de 9h à 12h
    • Lundi 1 er juin de 9h à 12h

    Permanences à la Maison des services publics Autre Soie :

    • Mercredis 15 et 22 avril de 14h à 17h
    • Mercredis 6 et 20 mai de 14h à 17h
    • Mercredis 3 et 10 juin de 14h à 17h

    Permanences à la Maison des services publics Buers/Croix-Luizet :

    • Vendredi 10 et lundi 20 avril de 9h à 12h
    • Mardi 12 et vendredi 22 mai de 9h à 12h
    • Mardi 2 et vendredi 5 juin de 9h à 12h

    Permanences à la Maison de services publics Tonkin :

    • Mardis 14 et 28 avril de 13h30 à 17h
    • Mardis 12 et 26 mai de 13h30 à 17h
    • Mardis 2 et 9 juin de 13h30 à 17h. 
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