Lyon : une semaine dédiée à l’entrepreneuriat féminin en juin

Du 1er au 5 juin, plusieurs ateliers pour encourager les femmes à se lancer dans la création d’entreprise vont se dérouler. @Image d’illustration

Les femmes seront mises à l'honneur au sein de l'agglomération lyonnaise pour la première semaine de juin grâce à l'association Adie.

Du 1er au 5 juin prochains, l’association pour le droit à l’initiative économique (Adie) organise dans l’agglomération lyonnaise la "Semaine pour créer sa boîte", une série de 9 rendez-vous et ateliers pour encourager les femmes à se lancer dans la création d’entreprise.

L’association, spécialisée dans le microcrédit et l’accompagnement des créateurs d’entreprise, part d’un constat selon lequel les femmes restent moins nombreuses que les hommes à demander des financements et de l’accompagnement.

"Ce que les femmes ne demandent pas, on le leur propose"

Selon les données mises en avant par l’Adie, les femmes représentent 44% des créations d’entreprises individuelles en 2025 et 43% des chefs d’entreprise. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, elles constituent 45% des personnes financées par l’association, contre 42% l’année précédente. Mais les écarts persistent dans les montants empruntés. En moyenne, les entrepreneuses de la région empruntent 3 358 euros, contre 4 408 euros pour les hommes.

Pour Étienne Taponnier, directeur régional de l’association : "le principal obstacle intervient bien plus tôt : au moment même de solliciter un financement. Ce ne sont ni l’envie, ni les idées, ni le talent d’entreprendre qui manquent aux femmes. Mais elles s’autorisent encore moins à se lancer, souvent par autocensure ou par manque de confiance."

L’Adie met en avant une approche volontaire d’accompagnement ciblé. "Ce que les femmes ne demandent pas, à l’Adie on le leur propose systématiquement", souligne l’organisation.

Une semaine d’ateliers et de rencontres

Durant cinq jours, une série d’événements est organisée à Lyon et dans la métropole, en partenariat avec France Travail. Au programme : tables rondes, forums de l’emploi et rencontres avec des entrepreneuses.

Parmi les rendez-vous annoncés figurent notamment des sessions à Oullins, Villeurbanne, Vénissieux et dans le 9e arrondissement de Lyon.

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